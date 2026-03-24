Ümraniye'de, amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın (21) hayatını kaybettiği silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçtayken silahlı saldırıya uğrayan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Olay anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında, biri çakarlı 2 aracın Kundakçı'nın içinde bulunduğu park halindeki aracın önüne gelerek durduğu ve araçlardan inen aralarında katil zanlısı Alattin Kadayıfçıoğlu'nun da bulunduğu şüphelilerin otomobile yaklaştığı görülüyor.

Görüntülerde, Alattin Kadayıfçıoğlu'nun belindeki silahı çıkararak aracın içine doğru yöneldiği, olayın ardından zanlıların araçlarına binerek bölgeden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

Görüntülerde, Alattin Kadayıfçıoğlu'nun hemen arkasından Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilerlediği de net şekilde görülüyor.

KAAN KUNDAKÇI CİNAYETİ

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alattin Kadayıfçıoğlu'nun da arasında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli Alattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Savcılık, şüpheliler Alattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile M.R, H.C.A, M.K. ve E.T'yi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

Diğer şüpheliler A.Ö. ve Z.K. ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

