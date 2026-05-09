İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kamuoyunda gündem olan "DHMİ’ye borç" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İGA tarafından yapılan açıklamada, her yıl KDV dahil 1,1 milyar avroluk kira bedelinin takip eden yılın ocak ayı sonunda ödendiği belirtildi. Haberlerde yer alan 53,7 milyar liralık tutarın ise 2025 yılına ait kira bedelinin Türk lirası karşılığı olduğu ifade edildi.

Şirket açıklamasında, 2025 yılı kira ödemesine ilişkin faturanın 7 Ocak 2026 tarihinde düzenlendiği ve ödemenin de vadesinden önce gerçekleştirildiği kaydedildi.

"1 TL DAHİ BORCU BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, “2025 yılına ilişkin 31 Ocak 2026 vadeli kira için fatura 7 Ocak 2026 tarihinde kesilmiş, ödeme ise İGA İstanbul Havalimanı tarafından 2026 yılı başında vadesinden bir hafta önce yapılmıştır. İGA İstanbul Havalimanı'nın DHMİ’ye 1 TL dahi borcu bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

