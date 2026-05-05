Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminal Binası Açılış Töreni'nde konuştu. Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı şimdi bu genel havacılık terminaliyle uluslararası havacılık alanındaki çekim gücünü daha da artırıyor" dedi.

YOLCU SAYISININ 270 MİLYONU BULMASI BEKLENİYOR

Açıklamadan öne çıkanlar şöyle: "İstanbul Havalimanımız tek başına 2025 yılında yaklaşık 84,5 milyon yolcuya hizmet vererek Türkiye nüfusuna yakın bir yolcu kitlesine ev sahipliği yaptı. Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında zirve oynayan, kargo taşımacılığında lider konumuna yükselen bu dev eserimiz ülkemizin küresel arenadaki vitrini olmuştur. Bu yıl yolcu sayısının daha da artacağını, Türkiye genelinde yaklaşık 270 milyon yolcu taşıyacağımızı, İstanbul Havalimanı'nda ise 90 milyon yolcuyu aşacağımızı öngörüyoruz.

Bütün olumsuzluklara rağmen onlara yönelik de hep beraber önlemlerimizi aldık. İnşallah hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Bu yılın ilk 3 aylık dönemidir. Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayımız ülkemiz genelinde yaklaşık 49 milyon hatta biraz da üzerine çıkmış durumda. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde sadece 45 milyondu. İstanbul Havalimanımızda da aynı dönemde yaklaşık 18 milyondan 19.1 milyon yolcuya ulaşarak %6'lık bir artışı gerçekleştirmiş olduk. Yine havacılık alanındaki bu altyapı gücümüzü diplomatik başarılarla da perçinliyoruz.

Bakın, 2003 yılında yalnızca 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayımızı bugün 175'e çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede sadece 60 noktaya uçuş gerçekleştirebiliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçabiliyoruz. Tabi burada mutlaka Türk Hava Yollarımızın da hakkını teslim etmemiz gerekir. Onlar da gerçekten ciddi gayret sarf ediyorlar.

Tüm bu gelişmelerin üzerine şimdi İGA Genel Avacılık Terminali ile İstanbul Havalimanı'nın ihtişamını özel havacılıkta da taçlandırıyor. Ülkemizin sınırları aşan vizyonunu daha da kanatlandırıyoruz. Bilindiği üzere 17 Nisan 2025'te devreye aldığımız eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonlarıyla Avrupa'da bir ilki gerçekleştiren İstanbul Havalimanı şimdi bu genel havacılık terminaliyle uluslararası havacılık alanındaki çekim gücünü daha da artırıyor.

CETEX, İGA, İşbirliği ile İstanbul, lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de dünyanın ana durağı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 340'tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan küresel havacılık merkezimiz genel havacılıkta da yeni bir boyut kazandırıyor. Ceteksin, Dubai, Paris, Singapur, Marrakeş gibi dünya şehirlerindeki uluslararası tecrübesiyle İGA'nın operasyonel gücü ve Türk misafirperverliğinin buluştuğu bu eser, İstanbul 'u özel jet trafiğinde de dünyanın önde gelen merkezlerinden birisi haline getirecektir."

