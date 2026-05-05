CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partideki kurultay süreci ve belediye başkanlarına yönelik yolsuzluk soruşturmalarına dair TGRT Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mevcut yönetimin usulsüzlük iddialarına karşı tavrını eleştiren Kılıçdaroğlu, kurultayda haksızlık yapıldığına inandığını belirtti. Yolsuzluklara karışan isimlerle yolların ayrılması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, partinin bu tür "kamburlardan" kurtularak daha da güçleneceğini ve köklü yapısının sarsılmayacağını vurguladı.

CHP'de yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan belediye başkanları ve mutlak butlan davasında karar beklenirken CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TGRT Haber'e özel çok önemli açıklamalar geldi.

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını paylaştı. Sözcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşananları çok yakından takip ettiğini belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP içerisinden ve parti yönetiminden bir hücum var. 'CHP bu kadar zor durumdayken, karışık durumdayken neden Kemal Kılıçdaroğlu net bir tavır takınmıyor?' şeklinde bazı değerlendirmeler var." dedi.

"'BU İŞİ KAPATIN' DESEM ÖZGÜR ÖZEL'İN ARKASINDA HİZALANACAK MISINIZ?"

Sözcan, Kılıçdaroğlu'nun bu değerlendirmelere yönelik hakkını arayan, mutlak butlan için yargıda mücadele eden, kurultayın geçersiz olduğunu savunan kişilere şu ifadeleri kullandığını belirtti:

"Kılıçdaroğlu diyor ki: 'Ben bu işi kapatın desem siz gidip Özgür Özel'in arkasında hizalanacak mısınız? Herkesin hukuki olarak hakkını araması doğaldır. Yine aynı zamanda kurultayda bir haksızlık olduğundan şüphem yok.'"

"KILIÇDAROĞLU, BİR HAKSIZLIK OLDUĞUNA İNANIYOR"

Kurultayda bazı usulsüzlüklerin yaşandığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendi kanaatinin olduğunu ifade eden Sözcan, "Kılıçdaroğlu, bir haksızlık olduğuna inanıyor. Gözaltına alınan tutuklanan belediye başkanlarına ilişkin olarak da 'CHP yıpranıyor' şeklinde parti yönetiminde değerlendirmeler yapıldığını ancak bunların CHP'yi yıpratamayacağını söylüyor." dedi.

"BU OLAYLAR CHP'Yİ YIPRATAMAZ"

Kılıçdaroğlu, "CHP 100 yılı aşkın bir partidir. Dolayısıyla CHP tarih içerisinde nelerle karşılaştı, tahkikat komisyonları kuruldu, kapatıldı, baraj altında kaldı... CHP'yi bunlar yıpratmadı da bu son yaşanan olaylar mı yıpratacak?" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

"BEN PARTİLİLERİ DEĞİL PARTİ KİMLİĞİNİ KORUMAYA ÇALIŞIRDIM"

Kılıçdaroğlu'nun, partinin zor bir süreçten geçtiğini düşünmediğini belirten Sözcan, "Bazı belediye başkanları hakkında yolsuzluk ya da diğer ahlaksızlıklardan açılan soruşturmalar var. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, parti yönetiminin o belediye başkanları arasında mesafe koymamasını da eleştiriyor. Ve diyor ki; 'Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'e tanınan bu kadar tolerans fazla. Ben partilileri değil parti kimliğini korumaya çalışırdım.' Yani koskoca mazisi olan köklü bir partinin tek bir kişiyle özdeşleştirilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Orada da Ekrem İmamoğlu'na bir gönderme var." dedi.

"BU KİŞİLERLE YOLLAR AYRILIRSA PARTİ KAMBURLARINDAN KURTULUR"

Kılıçdaroğlu, 'Bütün bunlar yaşanırken eğer kendisi şu konumda olsaydı, partinin başında olsaydı ne yapardı?' sorusuna ise, haklarında yolsuzluk iddiaları bulunan kişilerle yollarını ayırabileceğinin cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, "Haksız ithamlarla şüphelileri ayırırdım. Bunlar CHP'yi yıpratmaz. Bu kişilerle yollar ayrılırsa parti kamburlarından kurtulmuş olur ve yüklerinden kurtulmuş bir vaziyette daha güçlü yoluna devam eder." ifadelerini kullandı.

"CHP'DE BAZI KİŞİLER RAKİP GİBİ"

Sözcan, Kılıçdaroğlu'nun, CHP yönetiminde bazı kişilerin rakipmiş gibi gördüğünü ifade ettiğini, dolayısıyla devam eden yargı süreçlerine kendisinin bir müdahalesinde olamayacağını, yargının vereceği kararın beklenmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası