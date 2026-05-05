Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda yaşanan gelişmeler, son bölümün ardından gündemdeki yerini koruyor. Bayhan’ın yaşadığı sağlık problemi sonrası yarışmadaki durumu ve akıbeti izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

SURVİVOR BAYHAN'A NE OLDU, ELENDİ Mİ?

4 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanan bölümde, Survivor’da dokunulmazlık oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Ünlüler takımının kazandığı oyunun ardından gözler ada konseyine çevrilirken, aynı bölümde Bayhan’ın sağlık durumu nedeniyle yaşanan gelişmeler dikkat çekti.

Yarışmada yaşadığı sağlık problemi sonrası hastaneye kaldırılan Bayhan’ın elenip elenmediği de merak konusu oldu. Ancak Bayhan’ın yarışmadan elendiğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Yarışmacının sağlık durumu nedeniyle bir süre gözetim altında tutulduğu ve süreçle ilgili gelişmelerin ilerleyen bölümlerde netleşmesi bekleniyor.

SURVİVOR BAYHAN SAĞLIK DURUMU

Geçtiğimiz bölümlerde parkur sırasında düşerek burnundan sakatlanan Bayhan’ın sağlık durumu, ilerleyen günlerde yeniden kötüleşti. Kampta yaşanan kanama endişeye neden oldu. Kamp alanında burnunda aniden kanamaya başlayan yarışmacı hastaneye kaldırıldı.

Ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Bayhan’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Yapılan açıklamada, kanamasının durmadığını ama kontrol altına alındığı açıklandı. Ilıcalı kan kaybının fazla olduğunu ifade etti. Doktorların gözetiminde olduğu belirtilen Bayhan’ın birkaç gün hastanede kalacağı ve durumunun takip edildiği aktarıldı.

