ABD’de yaşayan 87 yaşındaki bir erkek hasta, nefes darlığı şikayetiyle acil servise başvurdu. Hastanın durumu ilk bakışta ağır solunum yetmezliği olarak değerlendirilirken, yapılan incelemeler tıp literatüründe nadir görülen dikkat çekici bir tabloyu ortaya koydu.

New England Journal of Medicine’da yayımlanan vakaya göre, hastanın soluk borusu ve akciğerlerine kadar uzanan hava yollarında koyu renkli, dal şeklinde yapılar tespit edildi. Doktorlar bu yapıları “bronşiyal kalıp” (bronchial cast) olarak tanımladı. Görünüm olarak ağaç dallarını andıran bu oluşumlar, solunum yollarını kısmen veya tamamen tıkayarak ciddi nefes darlığına neden olabiliyor.

NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK: PLASTİK BRONŞİT Uzmanlar, söz konusu kalıpların “plastik bronşit” adı verilen nadir ve ciddi bir hastalığın belirtisi olduğunu belirtti. Bu durum, genellikle mukus ve hücresel artıkların birleşmesiyle oluşan lastik benzeri tıkaçların hava yollarında birikmesiyle ortaya çıkıyor. Renkleri çoğunlukla beyaz, bej ya da açık kahverengi olan bu yapılar, vakada ise yoğun duman maruziyeti nedeniyle siyaha yakın bir görünüm kazanmıştı.



GÖĞÜS AĞRISI VE ÖKSÜRÜK DE YAPIYOR Plastik bronşitin çoğunlukla çocuklarda doğuştan kalp hastalıkları veya lenfatik sistem bozuklukları ile ilişkili olduğu biliniyor. Lenf sıvısının normal akışının bozulması, bu sıvının hava yollarına sızmasına yol açabiliyor. Bu durum ise nefes darlığı, göğüs ağrısı, ateş ve kronik öksürük gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

TANI VE TEDAVİ SÜRECİ NASIL? Hastalığın teşhisinde bronkoskopi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) gibi ileri görüntüleme yöntemleri kullanılıyor. Gerekli durumlarda, özel bir teknik olan “mavi bronkoskopi” ile lenf kaçaklarının yeri tespit edilebiliyor. Tedavi, altta yatan nedene bağlı olarak değişiyor. Lenfatik kaçakların onarılması veya kalp kaynaklı sorunların düzeltilmesine yönelik müdahaleler uygulanabiliyor.

HASTANIN DURUMU İYİYE GİTTİ Yoğun bakım sürecinde ventilatöre bağlanan 87 yaşındaki hasta, eş zamanlı olarak gelişen zatürre nedeniyle bir hafta boyunca tedavi altında tutuldu. Hastanın solunum fonksiyonlarının iki hafta içinde normale döndüğü ve taburcu edildiği öğrenildi. Uzmanlar, plastik bronşit vakalarında erken teşhisin hayati önem taşıdığını ve zamanında müdahale ile hastalığın genellikle iyi seyirli olabildiğini vurguladı.

