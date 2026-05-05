Trendyol Süper Lig’de sezonun sonuna yaklaşılırken, gözler Galatasaray-Antalyaspor maçına çevrildi. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi ''Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?'' merak edilirken maça dair detaylar da netleşmeye başladı.

Ligde 32 hafta geride kalırken Galatasaray 74 puanla zirvede yer alıyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe 70 puanda bulunurken, Antalyaspor ise 29 puanla alt sıralarda konumlandı. Galatasaray'ın galibiyet alması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği maç için nefesler tutuldu. Peki, Galatasaray-Antalyaspor maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadele 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray-Antalyaspor maç bileti satış tarihine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. Daha önce oynanan Fenerbahçe derbisinde biletlerin maçtan yaklaşık 3 gün önce satışa sunulduğu biliniyor. Bu doğrultuda Antalyaspor maçının biletlerinin de 6 Mayıs 2026 civarında satışa çıkması bekleniyor.

24 Nisan 2026 Cuma satışa çıkarılan Galatasaray-Fenerbahçe maç bileti fiyatları.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Karşılaşmaya ilişkin bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Fiyatların, satış sürecinin başlamasıyla birlikte netlik kazanması bekleniyor.

