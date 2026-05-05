Kurban Bayramı tatil takviminin belli olmasıyla birlikte gözler bir kez daha ikramiye ödemelerine çevrildi. Emeklilere, maaşlarına ek olarak her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki kez ikramiye ödemesi yapılıyor. Yılın ikinci ikramiyelerinin yatmasını bekleyen milyonlarca emekli, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiyeler bayramdan önce yatacak mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca emeklinin gözü ikramiyelere çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Çalışma Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla bayram ikramiyesi ödeme tarihler netleşecek. Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerinin erken ödenmesi için çalışma yapılabileceğini ifade etmişti.

Kurban Bayramı bu yıl 27-28-29-30 Mayıs tarihleri arasına denk geliyor. Emekli bayram ikramiyelerinin 18-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Ayrıca maaş ödemelerinin de bayram öncesinde hesaplara aktarılması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Işıkhan, bu bayramda da ikramiyelere zam yapılmayacağını belirtti. Işıkhan, "Kurban Bayramı ikramiyelerini Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi aynı miktarda vereceğiz. Erken ödenmesiyle ilgili çalışma yapılır" ifadelerini kullandı.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA NE KADAR YATACAK?

Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi, hak sahiplerinin hisse oranlarına göre yatırılacak. Eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 ve yüzde 75 hisse oranında ölüm aylığı alanlara payları doğrultusunda ödeme yapılırken, yetim aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranına sahip olanlar da ikramiyeden yararlanacak.

