Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 262 işçi alımı ilanı paylaştı! Yayımlanan ilana göre, TTK maden ocaklarındaki üretim kapasitesini artırmak ve personel ihtiyacını karşılamak amacıyla Zonguldak ve Bartın'da 262 daimi işçi alımı yapacak. Peki, TTK işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak ve Bartın'da istihdam edilmek üzere toplam 262 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana göre, 2025-2026 Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında kurumun yer üstü ve yer altı iş yerlerinde görevlendirilmek üzere alım yapılacak. Bu kapsamda, Zonguldak üzerinden 242, Bartın üzerinden ise 20 işçi olmak üzere toplam 262 kişi istihdam edilecek.

TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Zonguldak ve Bartın İş Kurumları tarafından 11-15 Mayıs tarihleri arasında yayımlanacak ilanlar üzerinden başvurular alınacak. Başvuruların ardından adayların belirlenmesi için 9 Haziran'da elektronik kura çekimi yapılacak.

TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, başvuru süresinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve başvurunun ilk günü itibarıyla 32 yaşından gün almamış olma, başvuru yapılan ilde ikamet etme ve ilan edilen öğrenim şartları aranacak.

