Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler sezonunda haftanın ilk dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Zorlu parkur sonrası kazanan takım belirlenirken, kaybeden takımda yapılan oylama ile haftanın ilk eleme adayı netleşti. Kadın yarışmacılardan birinin eleneceği haftada rekabet giderek artıyor.

SURVİVOR 2026 ELEME ADAYI KİM OLDU?

4 Mayıs 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde, dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı ada konseyinde eleme oylaması yaptı. Kadınlar haftasının yaşandığı bu bölümde, takım içerisinde yapılan oylama sonucunda ilk eleme adayı belirlendi.

Gönüllüler takımında yapılan oylama sonucunda Survivor 2026’nın haftanın ilk eleme adayı Beyza oldu. Böylece eleme potasına giren ilk isim netleşirken, ilerleyen günlerde oynanacak diğer dokunulmazlık oyunlarıyla birlikte potanın genişlemesi bekleniyor.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu, Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında büyük bir rekabete sahne oldu. Final turunda en iyiler mücadelesine kalan oyunda, son sayıyı alan Ünlüler takımı dokunulmazlığı kazandı. Böylece Ünlüler takımı haftaya avantajlı başlarken, Gönüllüler takımı ise eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

