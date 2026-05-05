İhlas Haber Ajansı
ABD'den Karayipler'de operasyon! 2 kişi hayatını kaybetti
ABD ordusu, Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadelerine yer verildi.
Özetle
Kaydet
Dünya az önce
ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yapan teknelere yönelik operasyonlarını sürdürerek bir tekneye saldırı düzenledi.
- SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla ortak görev gücü tarafından saldırı düzenlendi.
- Saldırının, Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında yapıldığı belirtildi.
- Söz konusu teknenin Karayipler'deki bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığına dair istihbarat alındığı vurgulandı.
- Saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürüldü.
- Hiçbir ABD personelinin zarar görmediği ifade edildi.
ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen teknelere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
'TERÖR ÖRGÜTÜ'NE AİT BİR TEKNEYE SALDIRI DÜZENLENDİ
ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla, "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.
2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Karayipler’deki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR