ABD ordusu, Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadelerine yer verildi.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen teknelere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

'TERÖR ÖRGÜTÜ'NE AİT BİR TEKNEYE SALDIRI DÜZENLENDİ

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla, "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Karayipler’deki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür. Hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

