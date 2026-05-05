Anadolu Ajansı
Gaziantep'te işçi servisi devrildi! Yaralılar var
Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi güvenlik bariyerine çarptıktan sonra şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.
Gaziantep'te işçi servisinin kaza yapması sonucu 16 kişi yaralandı.
D.T. idaresindeki işçi servisi, Çevre yolu Küsget Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik bariyerine çarptıktan sonra şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile serviste bulunan 15 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
