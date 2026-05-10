Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda mutlu sona ulaşarak art arda dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, dev bir gelirin de sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, bu sonuçla en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu ve bitime 1 hafta kalan şampiyonluğu garantiledi.

GELECEK SEZON DA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray, gelecek sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Şampiyonluk ipini göğüslediği için doğrudan 36 takımlı lig etabında yer alacak sarı-kırmızılılar, büyük bir geliri de kasasına koyacak.

Galatasaray - Antalyaspor

KASAYA 2 MİLYAR TL GİRECEK

Şampiyonluğa ulaşan G.Saray önümüzdeki sezon Devler Ligi’ne direkt katılma hakkı elde etti. Sarı kırmızılı takım ayak bastı parası olarak 18,62 milyon avro (yaklaşık 950 milyon TL) kazandı. TFF’nin vereceği şampiyonluk parası ise yaklaşık 227,8 milyon TL. Sarı kırmızılılar ayrıca 250 milyon performans geliri, 86 milyon Süper Lig katılım parası, 400 milyon lira da yayın geliri alacak ve toplamda kasasına yaklaşık 2 milyar lira para girecek.

Galatasaray - Antalyaspor

RAKİPLERİYLE CİDDİ FARK

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısında rakiplerine ciddi fark attı. Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya taşıyan sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe ile 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş ile 10 şampiyonluk fark yakaladı. Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası