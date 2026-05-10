HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, yüksek enflasyon nedeniyle memur ve emekli maaşlarının alım gücünü koruyamadığını belirterek enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılması ve refah payı düzenlemesinin zorunlu hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Cemal Emre Kurt / ANKARA - Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, kamu çalışanları ve emekli maaşlarına yönelik gazetemize değerlendirmelerde bulundu. Kuruoğlu, yüksek enflasyon ortamında enflasyon farkının belli dönemlerde maaşlara yansıtılmasının çalışanların alım gücünü korumakta yetersiz kaldığını söyledi. Kuruoğlu, “Çalışanların alım gücünün korunması için enflasyon farkının aylık olarak maaşlara yansıtılmasını talep ediyoruz” dedi.

HÜR-SEN Başkanı Levent Kuruoğlu: Enflasyon farkı maaşlara aylık olarak yansıtılmalı

“ALIM GÜCÜ KORUNMALI”

Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkının yaşanan gelir kaybını gecikmeli olarak telafi ettiğini belirten Kuruoğlu, “Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre nisan ayında aylık enflasyon yüzde 4,18 olarak gerçekleşirken, yılın ilk dört ayındaki kümülatif enflasyon yüzde 14,64’e ulaştı. Böylece yılbaşında memur ve emeklilere verilen yüzde 11’lik maaş artışı ilk dört ayda enflasyonun altında kaldı. Kamu çalışanları ve emekliler alacaklı duruma geldi” diye konuştu.

“REFAH PAYI ZORUNLU OLDU”

Kuruoğlu refah payı düzenlemesinin zorunlu hale geldiğine dikkat çekti. Kuruoğlu, “Özellikle sabit gelirli kesimler geçim sıkıntısı yaşıyor. Yoksulluk sınırının 112 bin TL’yi aştı. Bu seviyenin altında gelir elde eden kamu çalışanları ve emekliler ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor” ifadelerini kullandı.

“KALICI ADIMLAR ATILMALI”

“Ekonomik veriler ile vatandaşın günlük yaşamı arasındaki fark büyüyor” diyen Kuruoğlu, yetkililere çağrıda bulunarak kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik kayıplarını giderecek kalıcı adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkından oluşuyor. Hükümet ile yetkili sendikalar arasında yapılan toplu sözleşmelerde zam oranı önceden belirleniyor. Ancak 6 aylık enflasyon bu oranı aşarsa aradaki fark maaşlara ekleniyor. Böylece memur ve memur emeklileri hem toplu sözleşme zammı hem de enflasyon farkı alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise doğrudan 6 aylık TÜFE oranında zam veriliyor. Maaş zamları ocak ve temmuz dönemlerinde netleşirken, hesaplamalarda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE verileri esas alınıyor.

