Orta Doğu'daki savaşla artan petrol fiyatları küresel olarak enflasyonu yükseltirken, dünyanın en büyük bankalarından Goldman Sachs'tan Türkiye ile ilgili yeni bir rapor geldi. ABD'li banka, faiz ve enflasyon tahminlerini açıkladı. İşte detaylar...

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye ekonomisine ilişkin son analizinde para politikası ve enflasyon görünümüne dair dikkat çeken öngörüler paylaştı. Kurumun değerlendirmesine göre, beklentilerin üzerinde gelen son enflasyon verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) üzerinde sıkı duruş baskısını artırıyor. Bu çerçevede banka, politika faizinin kısa vadede değiştirilmeden korunacağını öngörüyor.

FAİZ İNDİRİMİ SON ÇEYREKTE

Raporda, TCMB’nin faizleri yılın son çeyreğine kadar mevcut seviyelerde sabit tutmasının beklendiği ifade edilirken, olası bir gevşeme sürecinin ise ancak yılın son bölümünde başlayabileceği belirtiliyor. Goldman Sachs ekonomistleri, ilk faiz indirimlerinin ardından politika faizinin yaklaşık yüzde 34 seviyelerine çekilebileceğini tahmin ediyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Enflasyon tarafında ise daha temkinli bir tablo çiziliyor. Banka, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 26 civarında korurken, son verilerin yukarı yönlü riskleri artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerinde belirleyici olabileceği vurgulanıyor.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ OLACAK

Analizde ayrıca, küresel gelişmelerin Türkiye’nin para politikası üzerinde kritik rol oynayacağına işaret ediliyor. Orta Doğu’daki gerilimler ve petrol fiyatlarının seyri, hem enflasyon hem de faiz patikası açısından belirleyici unsurlar arasında gösteriliyor.

Goldman Sachs’a göre TCMB, kısa vadede sıkı duruşunu koruyacak; faiz indirimi için ise hem enflasyonda daha net bir düşüş hem de küresel risklerde azalma beklenmesi gerekecek.

