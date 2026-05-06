Altın fiyatlarında son dakika! 6 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.748 TL ve ons altın 4.639 dolardan güne başlıyor. ABD’nin ateşkesin devam ettiğini açıklaması ve Hürmüz’deki ticari gemilere refakatı durdurması, tansiyonu düşürerek petrol fiyatlarını aşağı çekti. Altın yükselişe geçerken analistler, onstaki son düşüşün “uzun vadeli fırsat” olarak görülmesi gerektiğini; 4.500 doların destek ve 4.660 doların direnç olarak öne çıktığını aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki gelişmeler yakından izlenirken, altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş yaşanıyor. Dünkü işlemlerde %0,74 yükselen ons altın fiyatı 4.557 dolardan kapanış yaptı. Bugün de ilk işlemlerde altında yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Ons fiyatında TSİ 06:00 itibarıyla 4.639 dolara yakın denge arayışı sürerken, günlük prim %1,5’in de üzerinde seyrediyor.

6 MAYIS 2026 ALTIN FİYATI

Ons altının yaklaşık 5 haftanın dibinden yukarı yönelmesi gram altında da pozitif fiyatlamalara destek oluyor. 6 Mayıs 2026 gram altın fiyatı 6.748 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatında dünkü işlemlerde en düşük 6.565 TL seviyesi görülmüştü.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram satış fiyatı 6.787 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 11.104 TL’den gerçekleşiyor.

ENFLASYON VE FAİZ ENDİŞESİ

Orta Doğu’daki savaşın başlangıcından bu yana petrol fiyatlarındaki artış altın tarafında satış baskısını beraberinde getirdi. Küresel çapta enerji maliyetleri de enflasyonu ivmelendirdi. Merkez bankalarının faiz oranlarında artışa gidebileceği ya da uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği öngörüleri ağırlık kazanmaya başladı. Yüksek faiz ortamı altını elde tutmanın maliyetini artırarak sarı metali baskıladı.

PETROL FİYATI DÜŞÜYOR

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında ise petrolde son 24 saatte yaşanan gerileme piyasaya destek oluyor. Dünkü işlemlerde en yüksek 114 doları gören Brent petrolün varil fiyatı %-3,3 geriledi ve 110 dolardan kapanış yaptı. Bugün de fiyatlarda gevşeme sürerken, sabah saatlerinde Brent fiyatı 108 dolara yakın görünümünü sürdürüyor.

TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemilere eşlik etmeyi amaçlayan askeri refakat görevine ara verdiklerini açıklamasının ardından, petrol fiyatları da düşüşe geçti. Trump’ın, İran’la nihai bir anlaşmaya varılması yönündeki müzakerelerde kaydedilen ilerlemeyi gerekçe göstererek bu kararın alındığını açıklaması, piyasalarda umutları artırdı. Savunma Bakanı Hegseth’in de “ateşkesin devam ettiğini” belirtmesi tansiyonu düşürdü.

ALTINDA BEKLENTİLER

ABD merkezli analiz ve araştırma şirketi Ned Davis Research’ın Stratejisti John LaForge, yatırımcıların altının son düzeltmesini “uzun vadeli stratejik bir tahsis oluşturmak için” fırsat olarak görmeleri gerektiğini belirtti. Altının finansal piyasa belirsizliğine karşı koruma aracı olduğunu da aktaran LaForge, sarı metalin tarafsız bir parasal varlık olduğunu söyledi.

ONSTA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, son düşüşte 4.500 dolar seviyesinin destek olarak çalıştığını belirterek, yukarıda ise 4.660 doların ilk direnç olduğunu ve bu seviyenin aşılması halinde fiyatlarda yükselişin hızlanabileceği yorumunu paylaşıyor.

