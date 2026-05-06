İstanbul Havalimanı’nda JETEX- İGA iş birliğiyle açılan genel havacılık terminali, Türkiye’yi özel jet trafiğinde küresel merkez yapma hedefini güçlendirirken, ülkenin havacılıkta “güvenli liman” konumunu da pekiştirdi.

ÖMER ŞEN - İstanbul, özel jet trafiğinde de dünyanın ana duraklarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dubai merkezli küresel havacılık şirketi JETEX ile İGA İstanbul Havalimanı iş birliğiyle hayata geçirilen JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Terminalin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu stratejik yatırımın Türk havacılığının vizyonuna yepyeni bir halka eklediğini vurgulayarak, ülkenin küresel havacılık ekosistemindeki lider konumunu özel havacılık alanında da taçlandırdığını söyledi.

İstanbul Havalimanı’nın bu yeni genel havacılık terminaliyle uluslararası havacılık alanındaki çekim gücünü daha da artırdığını belirten Bakan Uraloğlu “JETEX-İGA iş birliğiyle İstanbul, lüks seyahat ve iş dünyası trafiğinde de dünyanın ana durağı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 340’tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan küresel havacılık merkezimiz, genel havacılıkta da yeni bir boyut kazanıyor” dedi.

Dünyanın jeti İstanbul’a inecek! Özel havacılıkta küresel hamle

GÜVENLİ LİMAN’ TÜRKİYE

JETEX’in Dubai, Paris, Singapur ve Marakeş gibi dünya şehirlerindeki uluslararası tecrübesi ile İGA’nın operasyonel gücünü ve Türk misafirperverliğini bir araya getiren bu eserin, İstanbul’u özel jet trafiğinde de dünyanın önde gelen merkezlerinden biri hâline getireceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, söz konusu terminalin sıradan bir tesis değil, İstanbul Havalimanı’nı özel havacılıkta da küresel bir merkeze dönüştürecek stratejik bir yatırım olduğunu ifade etti. Küresel havacılıkta zorlukların ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde yapılan bu yatırımın, Türkiye’nin ‘güvenli liman’ konumunu da bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiğini belirten Uraloğlu “Pandemi, çatışmalar ve jeopolitik risklere rağmen ülkemize duyulan güvenin somut bir göstergesidir. Aslında tüm bu başarılar, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunun eseridir. Atıl arazileri küresel havacılık merkezlerine dönüştüren irade, bugün özel havacılıkta da yeni ufuklar açmaktadır. İstanbul Havalimanı, genel havacılıkta da dünyanın parlayan yıldızı olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

340 DESTİNASYONA ULAŞIM

İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da yaptığı konuşmada şunları söyledi: Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden İGA İstanbul Havalimanı, 42 aylık rekor bir inşaat sürecinin ardından bugün 140’tan fazla ülkeye ve 340’tan fazla destinasyona ulaşım sağlayan küresel havacılığın merkezi konumuna yükselmiştir. Yolcu kapasitesinin 120 milyona taşınması, yılın ikinci yarısında açılacak olan dördüncü pist, otel yatırımları ve bugün faaliyete geçen JETEX-İGA Genel Havacılık Terminali ile birlikte İGA İstanbul Havalimanı, özel havacılıkta da dünyanın göz bebeği olmaya kararlıdır.

Haberle İlgili Daha Fazlası