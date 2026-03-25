Konut mu altın mı? Kira getirisi için en cazip iller
Altın fiyatlarındaki sert hareketler ve belirsizlikler, yatırımcılar için yeni rota arayışlarını beraberinde getirdi. Son aylarda reel fiyat düşüşün yaşandığı ve amortisman sürelerinin kısaldığı konut, alternatif olarak öne çıkıyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan bir analizde; konut yatırımında ilk kriter olan amortisman süreleri açıklandı. Büyükşehirlerde amortisman süreleri 156 aydan başlayıp, 228 aya kadar çıkıyor.
- Türkiye'de ortalama konut fiyatları Şubat 2026 itibarıyla son 1 yılda %26,4 yükselirken, enflasyondan arındırıldığında %-3,9 reel düşüş yaşandı.
- Konut yatırımında en kritik gösterge olan amortisman süresi Türkiye'de ortalama 195,7 ay olarak gerçekleşti.
- Büyükşehirlerde amortisman süreleri illere göre farklılık gösterirken, Sakarya 156,5 ay ile en kısa amortisman süresine sahip il olarak öne çıkıyor.
- İstanbul 195,7 ay amortisman süresi ile orta sıralarda yer alırken, Ankara 169,1 ay ile büyük iller arasında zirvede bulunuyor.
- Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa ve Diyarbakır daha kısa amortisman süreleri sunarken, Gaziantep'te amortisman süresi en uzun periyotlara kadar uzanıyor.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Altın fiyatlarında yaşanan sert hareketler ve sarı metalin kira, temettü, faiz gibi bir getirisi olmaması, vatandaşları da alternatif seçenekler aramaya yönlendirdi.
TCMB tarafından son açıklanan verilere göre Türkiye’de ortalama konut fiyatları, Şubat 2026 itibarıyla son 1 yıllık dönemde %26,4 yükseldi. Enflasyondan arındırıldığında ise konut fiyatlarındaki söz konusu dönemde %-3,9 reel düşüş yaşandı.
Fiyatlardaki bu zayıf seyir, henüz konut piyasasına girmemiş yatırımcı için de doğru lokasyonlar için fırsat olarak gösteriliyor.
Gram altında yön yukarı! Kapalıçarşı’da 7 bin TL’yi geçti
AMORTİSMAN SÜRESİ
Konut yatırımında en kritik gösterge ise “amortisman süresi” olarak öne çıkıyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan analizde, Türkiye’de konut yatırımının ortalama amortisman süresi geçen ay 195,7 ay olarak gerçekleşti. Ancak iller bazında çok daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM
Konut alımlarının en fazla gerçekleştiği büyükşehirler dikkate alındığında, Sakarya’da 13 yıla kadar gerileyen amortisman süresi, Denizli’de 19 yıla kadar çıkıyor. İşte büyükşehirlerde ay ay amortisman süreleri:
|Şehir
|Süre (Ay)
|Sakarya
|156,5
|Tekirdağ
|166,7
|Ankara
|169,1
|Mersin
|178
|Şanlıurfa
|181,8
|Diyarbakır
|182,6
|İzmir
|184,4
|Samsun
|185,7
|Kahramanmaraş
|186,1
|Hatay
|188,9
|Adana
|190,5
|İstanbul
|195,7
|Kocaeli
|195,8
|Bursa
|197,6
|Kayseri
|200
|Manisa
|200
|Erzurum
|200
|Mardin
|201,3
|Malatya
|203,1
|Antalya
|206,3
|Konya
|207,3
|Muğla
|208,3
|Aydın
|209,1
|Ordu
|210,5
|Balıkesir
|219
|Eskişehir
|223,4
|Van
|224,2
|Trabzon
|225
|Gaziantep
|228,6
|Denizli
|228,6
İSTANBUL ORTALARDA
Gayrimenkul yatırımcısının en çok tercih ettiği il olan İstanbul, 195,7 ay amortisman süresi ile orta sıralarda yer alıyor.
Başkent Ankara, 169,1 aylık amortisman ile 3 büyük il arasında zirvede yer alıyor. İzmir ise 184,4 ay ile ikinci sırada konumlanıyor.
Petrolde ‘müzakere’ umudu! Fiyatlar 100 doların altına geriledi
SAKARYA VE TEKİRDAĞ
İstanbul’a yakın konumda bulunan Sakarya 156,5 aylık amortisman süresi ile kira geliri için konut alımında en avantajlı il olarak öne çıkıyor. Yine mega kentin batısında yer alan Tekirdağ ise 166,7 ay ile ikinci sırada bulunuyor.
ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR
Güneydoğu Anadolu’nun ticaret, sanayi ve turizm anlamında cazibe merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa ve Diyarbakır da daha kısa amortisman süreleri ile öne çıkarken; yine bu illere yakın konumda bulunan Gaziantep’te ise amortisman süresi en uzun periyotlara kadar gidiyor.