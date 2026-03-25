Altın fiyatlarındaki sert hareketler ve belirsizlikler, yatırımcılar için yeni rota arayışlarını beraberinde getirdi. Son aylarda reel fiyat düşüşün yaşandığı ve amortisman sürelerinin kısaldığı konut, alternatif olarak öne çıkıyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan bir analizde; konut yatırımında ilk kriter olan amortisman süreleri açıklandı. Büyükşehirlerde amortisman süreleri 156 aydan başlayıp, 228 aya kadar çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Altın fiyatlarında yaşanan sert hareketler ve sarı metalin kira, temettü, faiz gibi bir getirisi olmaması, vatandaşları da alternatif seçenekler aramaya yönlendirdi.

TCMB tarafından son açıklanan verilere göre Türkiye’de ortalama konut fiyatları, Şubat 2026 itibarıyla son 1 yıllık dönemde %26,4 yükseldi. Enflasyondan arındırıldığında ise konut fiyatlarındaki söz konusu dönemde %-3,9 reel düşüş yaşandı.

Fiyatlardaki bu zayıf seyir, henüz konut piyasasına girmemiş yatırımcı için de doğru lokasyonlar için fırsat olarak gösteriliyor.

AMORTİSMAN SÜRESİ

Konut yatırımında en kritik gösterge ise “amortisman süresi” olarak öne çıkıyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından paylaşılan analizde, Türkiye’de konut yatırımının ortalama amortisman süresi geçen ay 195,7 ay olarak gerçekleşti. Ancak iller bazında çok daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM

Konut alımlarının en fazla gerçekleştiği büyükşehirler dikkate alındığında, Sakarya’da 13 yıla kadar gerileyen amortisman süresi, Denizli’de 19 yıla kadar çıkıyor. İşte büyükşehirlerde ay ay amortisman süreleri:

Şehir Süre (Ay) Sakarya 156,5 Tekirdağ 166,7 Ankara 169,1 Mersin 178 Şanlıurfa 181,8 Diyarbakır 182,6 İzmir 184,4 Samsun 185,7 Kahramanmaraş 186,1 Hatay 188,9 Adana 190,5 İstanbul 195,7 Kocaeli 195,8 Bursa 197,6 Kayseri 200 Manisa 200 Erzurum 200 Mardin 201,3 Malatya 203,1 Antalya 206,3 Konya 207,3 Muğla 208,3 Aydın 209,1 Ordu 210,5 Balıkesir 219 Eskişehir 223,4 Van 224,2 Trabzon 225 Gaziantep 228,6 Denizli 228,6

İSTANBUL ORTALARDA

Gayrimenkul yatırımcısının en çok tercih ettiği il olan İstanbul, 195,7 ay amortisman süresi ile orta sıralarda yer alıyor.

Başkent Ankara, 169,1 aylık amortisman ile 3 büyük il arasında zirvede yer alıyor. İzmir ise 184,4 ay ile ikinci sırada konumlanıyor.

SAKARYA VE TEKİRDAĞ

İstanbul’a yakın konumda bulunan Sakarya 156,5 aylık amortisman süresi ile kira geliri için konut alımında en avantajlı il olarak öne çıkıyor. Yine mega kentin batısında yer alan Tekirdağ ise 166,7 ay ile ikinci sırada bulunuyor.

ŞANLIURFA VE DİYARBAKIR

Güneydoğu Anadolu’nun ticaret, sanayi ve turizm anlamında cazibe merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa ve Diyarbakır da daha kısa amortisman süreleri ile öne çıkarken; yine bu illere yakın konumda bulunan Gaziantep’te ise amortisman süresi en uzun periyotlara kadar gidiyor.

