Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen hane halkı anketinde “yatırım tercihleri” sorusuna “döviz alırım” diyenlerin oranı %2,4 ile son sıralarda yer aldı. 2026’nın ilk çeyrek döneminde %3,45 primle enflasyona ve TL getirisine yenik düşen dolar gözden düşerken; aynı dönemde toplam mevduatta doların payı %43’e geriledi. Türkiye’nin mevduat haritasına iller bazında bakıldığında en fazla ve en az dolar tutan şehirler de belli oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Döviz kurlarında son yıllarda yaşanan stabil seyir, doların enflasyona yenik düşmesi ve TL’nin daha yüksek getiri sunması, Türk halkının yatırım tercihlerine de yansıyor. Merkez Bankası tarafından düzenlenen hane halkı beklenti anketinin nisan sonuçlarına göre, “yatırım tercihleri” sorusunda;

-%48,8 altın alırım,

-%33,4 gayrimenkul alırım,

-%4,4 vadeli mevduata yatırırım,

-%3,6 araba alırım,

-%2,4 döviz alırım cevapları ilk 5 sırada yer aldı.

DÖVİZ SON SIRADA YER ALDI

Listede “dövize yatırım yaparım” diyenlerin sayısı altın ve konutun oldukça gerisinde kalırken, TL ve otomobil tercihi doların önünde yer aldı. Döviz, %2,4 gibi oldukça düşük bir oranla son sırada konumlandı.

ENFLASYON VE TL’YE YENİLDİ

Bu yılın ilk çeyrek döneminde rezerv döviz olarak dolara bakıldığında %3,45 gibi oldukça düşük bir primle 44,42 TL’den kapanış yaptı. Dolardaki bu prim, aynı dönemde %10 olarak gerçekleşen enflasyona ve yaklaşık %11 getiri sunan TL mevduata yenik düştü. Euro ise ilk çeyrekte %1,75 ile daha vasat bir görünüm sergiledi.

MEVDUATIN %43’Ü DÖVİZ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de toplam mevduat 24 trilyon 316 milyar 353 milyon 473 bin TL olarak gerçekleşti. Bu tutarın %43’ü döviz mevduatlarından oluştu.

DÖVİZİ YÜKSEK VE DÜŞÜK İLLER

Verilere göre Türkiye’de döviz mevduatı “tutar olarak” en yüksek ilk 5 il şöyle sıralanıyor:

İl Döviz Mevduatı (TL) Oran (%) İstanbul 5 Trilyon 31,73 Milyar 40,98 Ankara 1 Trilyon 281,80 Milyar 33,41 İzmir 535,03 Milyar 38,29 Antalya 309,83 Milyar 46,18 Bursa 204,62 Milyar 43,05

Döviz mevduatı yine “tutar olarak” en düşük ilk 5 il ise şunlar oldu:

İl Döviz Mevduatı (TL) Oran (%) Ardahan 2,49 Milyar 29,71 Bayburt 2,69 Milyar 48,61 Kilis 3,57 Milyar 42,46 Gümüşhane 4,09 Milyar 50,46 Hakkâri 4,29 Milyar 42,92

DOLARİZASYONDA İLK 10 İL

Verilere “toplam mevduat içinde dövizin payı” olarak bakıldığında ise en yüksek ilk 10 il şunlar oldu:

Şehir Bütçe Yüzde Aksaray 43,25 milyar TL %60,07 Nevşehir 22,55 milyar TL %60,06 Karaman 25,27 milyar TL %57,07 Yozgat 18,55 milyar TL %55,47 Bingöl 6,84 milyar TL %55,37 Elâzığ 22,37 milyar TL %54,70 Kütahya 24,31 milyar TL %52,94 Iğdır 4,88 milyar TL %52,52 Gümüşhane 4,09 milyar TL %50,46 Afyonkarahisar 50,08 milyar TL %49,87

DÖVİZİN PAYI EN DÜŞÜK İLK 10 İL

“Toplam mevduat içinde dövizin payı” en düşük ilk 10 il ise şunlar oldu:

Şehir Miktar Oran Ardahan 2,49 milyar TL %29,71 Ankara 1,28 milyar TL %33,41 Kars 7,53 milyar TL %34,43 Adana 137,73 milyar TL %35,21 Tekirdağ 46,12 milyar TL %38,24 İzmir 535,03 milyar TL %38,29 Diyarbakır 27,50 milyar TL %39,47 Muğla 89,28 milyar TL %40,60 Bilecik 6,58 milyar TL %40,98 İstanbul 5,03 trilyon TL %40,98

(Not: Tutarlar, sadece döviz hesaplarının TL karşılığını vermektedir.)

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Aksaray, Nevşehir, Karaman, Yozgat gibi Orta Anadolu illeri, oransal bazda döviz mevduatı en yüksek iller olarak öne çıkıyor.

Buna karşılık yine Orta Anadolu’da yer alan Ankara ise döviz mevduatı ağırlığının en düşük olduğu iller arasında gözüküyor. Ardahan ve Kars gibi Kuzey Doğu Anadolu illerinin yanı sıra İzmir, Muğla ve İstanbul da döviz mevduatı payı düşük iller arasında yer alıyor.

