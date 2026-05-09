Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ve stokçuluğa savaş açtı. Ticaret Bakanı Bolat, bu yılın ilk 4 ayında 15 binden fazla işletme ve 152 binden fazla ürünün denetlendiğini belirterek, yalnızca marketlere yönelik fahiş fiyat artışı sebebiyle yaklaşık 50 milyon TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Esma Altın / ANKARA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadele kapsamında yürütülen denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, tüketicinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması amacıyla denetim mekanizmalarının etkin şekilde işletildiğini söyledi. Bakan Bolat, “Başta temel ihtiyaç ve gıda ürünleri olmak üzere fiyat istikrarının korunması amacıyla denetimlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Serbest piyasa düzenini bozacak girişimlere ve tüketicimizi mağdur edecek uygulamalara kesinlikle müsamaha göstermiyoruz” dedi.

86 bin işletme denetlendi! Etiket oyununa 250 milyon TL ceza kesildi

152 BİNDEN FAZLA ÜRÜN DENETLEDİ

Bu yılın ilk 4 ayında 15 binden fazla işletme ve 152 binden fazla ürünün denetlendiğini belirten Bolat, denetimlerin yalnızca fiziki mağazalarla sınırlı olmadığını, elektronik ticaret platformlarının da yakın takip altında olduğunu ifade etti. Yapılan incelemeler sonucunda yalnızca marketlere yönelik fahiş fiyat artışı nedeniyle yaklaşık 50 milyon TL idari para cezası uygulandığını kaydeden Bolat, “Vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak adına gerekli tüm idari yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

MEYVE SEBZE TİCARETİNE YAKIN TAKİP

Hal Kayıt Sistemi üzerinden gerçekleştirilen incelemelere de değinen Bakan Bolat, meyve ve sebze fiyat hareketlerinin yakından izlendiğini dile getirdi. Bolat, “Hal Kayıt Sistemi verileri üzerinden yaptığımız incelemelerde 243 işletmede aykırılık tespit ettik. Piyasada manipülatif fiyat oluşumlarına neden olan uygulamalara karşı mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.

ETİKET OYUNUNA YAKLAŞIK 250 MİLYON LİRA CEZA

Fiyat etiketi oyununa yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Bakan Bolat, bu yıl içinde 49 bin 160 marketin denetlendiğini, genel kapsamda ise toplam 86 bin 488 işletmenin kontrol edildiğin, bunlardan 18 bin 656’sında fiyat etiketi mevzuatına aykırı uygulamalar tespit edildiğini söyledi. Söz konusu işletmelere toplam 249 milyon 670 bin 927 TL idari para cezası uygulandığını kaydeden Bolat, bu cezaların yaklaşık 196 milyon TL’lik bölümünün market denetimlerinden kaynaklandığını belirtti.

“TÜKETİCİ LEHİNE OLAN FİYAT ESASTIR”

Bakan Bolat, tüketicilerin sıkça karşılaştığı etiket ve kasa fiyat farklılıklarına ilişkin mevzuatı da hatırlattı. Bolat, “Mevzuatımız açık. Raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır. Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi.

DENETİMLER SÜRECEK

Uygulanan idari para cezalarının tahsil süreçlerinin ilgili vergi daireleri aracılığıyla yürütüldüğünü belirten Bakan Bolat, Bakanlık olarak denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı. Bolat, “Tüketicimizi korumak, piyasadaki adil rekabet ortamını güçlendirmek ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla denetimlerimize aynı hassasiyetle devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.



