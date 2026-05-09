İran ile zenginleştirilmiş uranyumun teslim edilmesi veya ülke dışına çıkarılmasına ilişkin anlaşma sağlayamayan ABD, Maduro'nun kaçırılması sonrası ilişkileri yeniden dizayn ettiği Venezuela'da istediğini aldı. ABD'nin başkent Karakas'taki bir reaktörde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu çıkararak South Carolina eyaletindeki nükleer tesise naklettiği ortaya çıktı.

ABD hükümeti, ortaklarıyla birlikte Venezuela'daki eski bir araştırma reaktöründe kalan zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye nakletti.

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Venezuela'nın başkenti Caracas'taki "RV-1" reaktöründe bulunan 13,5 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum ülkeden çıkarıldı.

Açıklamada, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum için belirlenen yüzde 20 eşiğinin üzerine çıkarılan bu malzemenin, 1991 yılında reaktörün araştırma faaliyetlerinin sona ermesinin ardından fazlalık haline geldiği belirtildi.

ABD, zenginleştirilmiş uranyumu çıkardı! Venezuela'dan alınarak nükleer tesise nakledildi

NÜKLEER TESİSE NAKLEDİLDİ

Uranyumun, reaktörden güvenli bir şekilde çıkarılmasının ardından Venezuela'da bir limana götürüldüğü ve burada özel bir nakliye gemisine aktarılmasının ardından ABD'ye gönderildiği bilgisi verilen açıklamada, bu malzemenin, "işleme ve yeniden kullanım" amacıyla South Carolina eyaletindeki "Savannah River Site (SRS)" tesisine nakledildiği kaydedildi.

ABD, zenginleştirilmiş uranyumu çıkardı! Venezuela'dan alınarak nükleer tesise nakledildi

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük ateşkes! Trump duyurdu

Açıklamada, ABD Enerji Bakanlığına bağlı Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) Başkanı Brandon Williams'ın, "Venezuela'daki tüm zenginleştirilmiş uranyumun güvenli bir şekilde çıkarılması, dünyaya yeniden ayağa kalkmış ve yenilenmiş bir Venezuela'nın varlığını gösteren bir başka sinyal niteliğinde." ifadesine yer verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası