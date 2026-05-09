Şarkıcı Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca hakkında, “Perperişan” adlı şarkısındaki ifadeler nedeniyle açılan davada karar çıktı.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Karaca duruşmaya katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

BAKANLIK 'CEZALANDIRILSIN' DEDİ

Davada, şarkı sözlerinde yer alan bazı betimlemelerin müstehcen içerik taşıdığı ve yaş sınırlaması olmaksızın yayımlandığı için çocuklar açısından sakıncalı olduğu öne sürüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı, sanatçının cezalandırılmasını talep ederken, savunma tarafı ise söz konusu ifadelerin suç kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek beraat istedi.

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda Fatih Karaca’ya yöneltilen “müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayımlama” suçunun yasal şartlarının oluşmadığına karar verdi. Böylece ünlü sanatçı hakkında beraat hükmü kuruldu.

