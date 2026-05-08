Müge Anlı’nın eski eşi Burhan Akdağ’ın yaptığı çarpıcı açıklamalar ağızları açık bıraktı. Katıldığı programda yıllar önce yaşadıklarını anlatan Akdağ, hem Müge Anlı’nın televizyon kariyeriyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı hem de aldığı sıra dışı doğum günü hediyesiyle şaşırttı. Akdağ, “Müge’nin doğum gününde gittim Zincirlikuyu Mezarlığı’ndan mezarlık aldım. 30. yaş doğum günüydü. Bugünkü değeri nereden baksan 8-10 milyon TL” dedi.

“O kadar çok insan yetiştirdim ki Müge de bunlardan bir tanesi… Zorla ekrana çıkardım, kavga ettik resmen. Canlı yayına zorla çıkardım. Şu an bu programı yapmasa bir yerde yönetmenlik yapıyor olurdu. Ben olmasaydım belki başka biri vesile olmayacaktı, öyle kalacaktı. Ama şu bir gerçek çok zeki ve çalışkan bir kadın. Kendini ne kadar güzel yetiştirdiği çok iyi biliyorum.”

“11 EV ALDIM, ONUN ÜZERİNE YAPTIM”

Akdağ, ayrılık sürecinde maddi anlamda eski eşi ve kızları Lidya için birçok şeyi hazır hale getirdiğini de söyledi. Mal varlığına dair açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

“Müge bugün bu programı yapmasa hayatı boyunca sürdüreceği her şeyi hallettim. Sıkıntısı yoktu. Bizim bugün mal paylaşımı yapmak istediğimiz 11 tane ev var. Bu evleri birlikte aldık, onun üstüne yaptım. Hikayeden evler değil… Bahçeşehir’de villalar, 4. Levent’ten daireler… Aldığı maaş bu evleri alabilecek maaşlar değildi. Araba aldım, onun üzerine yaptım. Üzerine bir şey koymasa bile yeterdi ona. Bunun kiralarını toplasa hiçbir iş yapmasın otursun.”