Kaydet

İstanbul Silivri'de seyir halindeki bir kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korku dolu anlar yaşandı. Altınorak mevkiinde önce savrulup bariyerlere çarpmaktan son anda kurtulan araç, cezaevi kavşağını geçtikten hemen sonra tekrar kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alana devrildi. Yan yatan kamyonetin sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, kazanın meydana geldiği o yürekleri ağza getiren anlar aynı yönde ilerleyen bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası