İstanbul ve Antalya Emniyet Müdürlüğü ile MİT’in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, Interpol-Europol tarafından "Difüzyon Mesajı ile Cinayet" suçundan en çok arananlar listesinde bulunan Tunahan Çetkin, Alanya’da yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri uluslararası düzeyde aranan bir şüpheliyi takibe aldı.

İnterpol-Europol tarafından “Difüzyon Mesajı ile Cinayet” suçundan en çok aranan isimler arasında gösterilen 29 yaşındaki Tunahan Çetkin’in izine Antalya’nın Alanya ilçesinde ulaşıldı.

Şüpheliye yönelik yapılan sorgulamada, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca şahsa yönelik yapılan araştırmalarda, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden eylem hazırlıkları yaptığı ortaya çıktı.

Şüphelinin, Interpol-Europol tarafından yayınlanan en çok arananlar listesinin başında yer aldığı tespit edildi.

