Ahmet Minguzzi'nin ailesi katıldığı programda yaşadıklarını, katillerle yüz yüze geldiği anları ilk kez anlattı. Anne Yasemin Minguzzi, iki katilin hala dışarda olduğunu söyleyip "Yani sürekli gözünüzün içine bakıyor ve hiçbir pişmanlık yok" dedi.

Ahmet Minguzzi’nin anne ve babası Yasemin ve Andrea, katıldıkları programda hem yaşadıkları büyük acıyı hem de adalet mücadelesini ilk kez anlattı.

Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden süreçte her geçen gün acılarının arttığını belirten aile, Ahmet'in ardından yaşanan diğer kayıpların da üzüntülerini derinleştirdiğini ifade etti.

Yasemin Minguzzi, olayın yaşandığı andan itibaren renklerin kendisi için solduğunu ve hayatın hiçbir zaman eskisi gibi olmadığını dile getirdi.

"HERKES AHMET'İ SAHİPLENDİ"

Baba Andrea, toplumu derinden sarsan olay hakkında şunları söyledi:

"Sabah 8.30'ta bir pazarda oldu. Gece arka sokakları değil. Onun için bence herkes o kadar sahiplendi. Çünkü gerçekten herkesin evladının olabilirdi. Şu bu durumda bunu kesinlikle bir önlemek lazım bu problemleri. Onun için uğraşıyoruz. Onun için elinde ne varsa yapmak çalışıyoruz. Yani iyi olmak çalışıyorum. Sosyal projesi yapmak çalışıyorum"

Hukuki sürece dair önemli açıklamalarda bulunan aile, yürüttükleri mücadele sonucunda sanıklara 24 yıl hapis cezası verilerek emsal bir karar çıktığını söyledi. Ancak diğer sanıklar hakkında verilen beraat kararını kabul etmediklerini ve dosyanın Yargıtay aşamasında olduğunu ekledi.

Anne Minguzzi sanıklarla ilk karşılaşmasını ve yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"O duruşmalar tabii ki benim için çok ağır. Çok ağır... O katillerle yüz yüze gelmek. Salon küçücük. Bir de uzadıkça uzadı.

En son işte 2 Ekim'den sonra hakim "beraat" deyince zaten orada ipler iyice koptu bende. Ve o gün 2 Ekim'deki duruşmadan bir gün önce de avukatımızla görüşüyor hakim. Diyor ki her iki tarafı da memnun edecek bir karar vereceğim.

"KATİL TİKTOK'TA"

Yani siz ne anlıyorsunuz? Yani bizim taraf ve katil tarafı mutlu edecek. Yani Ahmet'in katiline ve diğer ikinci caniye 24 yıl veriyor. Ama bu da bizim çabalarımızla bir yıl boyunca çabalarımızla 24 yıl emsal karar çıktı. 24 yıl kısmına sevindik. Yani sevindik derken evet 24 yıl aldırabildik ama beraatı kesinlikle kabul etmiyoruz.

Şu an Yargıtay' da işte dediğim gibi oradan gelecek sonucu bekliyoruz. Ama 4. kişi birkaç hafta önce TikTok'a girmiş zaten. Canlı yayın yapmış. Narkotik aldı onu bir ara. Sonra tekrar geri salındı. Denetimli serbestlik. Şu an dışarıdalar. İki katil dışarıda"

Ahmet'in sevgi dolu bir çocuk olduğunu dile getiren anne Yasemin şunları söyledi:

"Eğer o gün pazarda ilk bir sataşmışlar mesela birbirleriyle değil mi? Ahmet şöyle bir çocuktu ya. Gelin bizim eve ben size bir pizza yapayım mesela. Ahmet orada kaykayını belki verirdi. Belki telefonunu verirdi. Yani verirdi. Biz kavgacı değiliz. Biz bir kavga başladığı zaman bir dakika biz ne yapıyoruz deyip sarılırız. Mesela Ahmet Ahmet kavga bilmez. Ahmet yumruk atmasını bilmez.

"AHMET'İN YARISI KADARDILAR"

Ben onları ilk gördüğümde ilk duruşmada inanın Ahmet'in yarısı kadar yani Ahmet daha böyle uzun boylu daha yapılı. Baktım bunlar mı dedim inanamadım gözlerimin yani küçücükler ya.

"HİÇBİR PİŞMANLIKLARI YOK"

Yani sürekli gözünüzün içine bakıyor ve hiçbir pişmanlık yok. Birbirlerine yazdıkları mektup çıktı. Biz bir halt işledik. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Tabii mektup var aralarında. Sosyal medyada var.

