Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yaptığı belirlenen şüpheli M.E.U., dün gözaltına alınmıştı. Şüpheli dün tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti.

TUTUKLANDI

Şüpheli M.E.U 'Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi tehdit mesajları aldığını belirterek şikayetçi olmuştu. Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin ihbarı sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye X platformu üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenmişti.

DAHA ÖNCE DE TEHDİT EDİLMİŞTİ

Daha önce de Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine tehdit mesajları gönderen 19 yaşındaki Furkan A. hakkında 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede, Yasemin Akıncılar Minguzzi 'müşteki', Furkan A. ise 'şüpheli' sıfatıyla yer almıştı.

Furkan A., ifadesinde suçlamaları reddetmiş, mesajların gönderildiği hattı kullanan kişinin kim olduğunu bilmediğini, Minguzzi ailesini tehdit etmediğini ve herhangi bir WhatsApp grubuna dahil olmadığını söylemişti.

