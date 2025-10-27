Minguzzi ailesine tehdit mesajları göndermişti! İstenen ceza belli oldu

Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit mesajları gönderdiği ve tehditkar paylaşımlar yaptığı öne sürülen Furkan A. (19) hakkında 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede, Yasemin Akıncılar Minguzzi 'müşteki', Furkan A. ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

"EMANETLERİ DOLDURDUK, HAZIRDA BEKLEYİN"

İddianamede, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında, Minguzzi ailesine gönderilen tehdit mesajlarına dikkat çekildi. Mesajlarda, şüphelinin "Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım. Mezarının adresini biliyoruz. Emanetleri doldurduk, hazırda bekleyin. Ademcan ismini iyi hatırlayın, eceliniz yanımda" gibi ifadeler kullandığı ve hayatını kaybeden Mattia Ahmet'e hakaret ettiği aktarıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Furkan A., ifadesinde suçlamaları reddetti ve mesajların gönderildiği hattı kullanan kişinin kim olduğunu bilmediğini, Minguzzi ailesini tehdit etmediğini ve herhangi bir WhatsApp grubuna dahil olmadığını söyledi.

İddianamede Ademcan Ö.’nün beyanlarına da yer verildi. Ademcan Ö., paylaşımları kendisinin yapmadığını, adının ve kimliğinin daha önce bazı sitelerde izinsiz kullanıldığını, bu nedenle üniversiteyi bırakmak zorunda kaldığını ve kendisi hakkında atılan iftiralar sebebiyle daha önce ifade verdiğini anlattı.

Müşteki Yasemin Minguzzi’nin cep telefonuna Nisan 2025’te Furkan A. tarafından mesajlar gönderildiği, şüphelinin suçtan kurtulmak için beyanlarda bulunduğu ve müştekinin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirerek bu mesajları attığı iddia edildi.

13 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Ademcan Ö. hakkında ise “birden fazla kişi ile tehdit” ve “kişinin hatırasına hakaret” suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi. Furkan A. hakkında ise “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak”, “birden fazla kişi ile birlikte tehdit” ve “kişinin hatırasına hakaret” suçlarından 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.