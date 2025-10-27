Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Descalzi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Descalzi'yi kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Descalzi&#039;yi kabul etti
Cumhurbaşkanı, İtalya, Hidrokarbon, Enerji, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Claudio Descalzi'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Claudio Descalzi ile görüştü.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Descalzi'yi kabul etti.

Kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Karadağ’da Türklere ırkçı saldırı! Restoran ateşe verildiBen Onun Annesiyim hangi gün, yeni bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosu ile yeni dizi Ben Onun Annesiyim gündemde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yağışlar ilaç oldu! Bursa'da su kesintilerine ara verildi - GündemYağışlar ilaç oldu! O ilde su kesintilerine ara verildiGrand Kartal Otel yangını davasında kan donduran sözler! "Tableti ve giysileri yanmış, çok üzülüyor" - Gündem"Tableti ve giysileri yanmış, çok üzülüyor"Fatih'te para dolu kasayı dakikalar içinde çaldılar! - GündemPara dolu kasayı dakikalar içinde çaldılar!Kafasına tekmeler attı! Gençlerin acımasız kavgası kamerada - GündemKafasına tekmeler attı! Gençlerin acımasız kavgası kameradaYerli ve milli hücumbotun inşa süreci resmen başladı! Mavi Vatan'da Türkiye'nin gücüne güç katacak! - GündemMavi Vatan'da Türkiye'nin gücüne güç katacak!Güllü'nün eski patronundan gündem olacak iddia! "'Annemi öldürmek için bir katil bulur musun' yazısı var" - Gündem"Güllü'yü kızı öldürdü" iddiası gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...