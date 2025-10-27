Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Descalzi'yi kabul etti
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Milli Hidrokarbon Ajansı Başkanı Claudio Descalzi'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da hazır bulundu.
Anadolu Ajansı