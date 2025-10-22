Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kafkasya'da yeni enerji hattı doğuyor! Paşinyan: Türkiye kilit ülke olacak

Kafkasya’da yeni enerji hattı doğuyor! Paşinyan: Türkiye kilit ülke olacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Tiflis’te düzenlenen İpek Yolu Forumu’nda, Azerbaycan–Ermenistan–Türkiye arasında yeni enerji ve elektrik hatlarının kurulacağını açıkladı. ABD destekli “Trump Rotası” projesiyle bağlantılı bu adım, Türkiye’yi Kafkasya’nın yeni enerji koridorunun merkezine yerleştiriyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan’da düzenlenen 5. Tiflis İpek Yolu Forumu’nda yaptığı konuşmada, Kafkasya’da yeni bir enerji koridorunun doğduğunu söyledi.

Paşinyan’a göre, yakın zamanda Azerbaycan-Ermenistan-Türkiye arasında boru ve elektrik hatları kurulacak.

Kafkasya’da yeni enerji hattı doğuyor! Paşinyan: Türkiye kilit ülke olacak - 1. Resim

TRUMP ROTASI PROJESİYLE BAĞLANTILI

Paşinyan, projelerin Washington’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile imzaladıkları “Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP)” anlaşması çerçevesinde ele alındığını açıkladı.

Paşinyan’ın sözleri, yıllardır tartışılan Zengezur Koridoru denklemine yeni bir yön kazandırıyor.

Ermenistan üzerinden geçecek enerji hatları fikri, yalnızca ekonomik bir girişim değil; aynı zamanda bölgedeki güç dengelerini yeniden tanımlayabilecek siyasi bir hamle.

Bu hatlar hayata geçerse, Türkiye doğrudan Azerbaycan’ı ve Orta Asya enerji ağlarını bağlayan kilit ülke konumuna gelecek. Ermenistan ise uzun süredir içinde bulunduğu izolasyondan çıkma ve ekonomik entegrasyona dahil olma fırsatını yakaladı.

Diğer yandan Paşinyan’ın projeyi ABD’de imzalanan “Trump Rotası” anlaşması çerçevesinde anması da dikkat çekti. 

Hem Ankara’nın hem de Batı’nın çıkarları kesişirken, Rusya’nın bölgedeki nüfuz alanı daralıyor.

"TÜRKİYE İLE SINIR AÇILABİLİR"

Paşinyan, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde normalleşme sürecinin ilerlediğini belirterek sınır kapısının yeniden açılabileceğini söyledi:

“Yakın zamanda Ermenistan-Türkiye sınırı açılabilir. Bu konu üzerinde uzun zamandır çalışılıyor ve her şey hazır durumda.”

BARIŞ SÜRECİ VURGUSU

Paşinyan, Azerbaycan ile tesis edilen barışın kalıcı hale getirilmesi için çalıştıklarını da dile getirdi:

“Şu anda Azerbaycan ile kurulan barışın daha kurumsal bir çerçeveye oturtulması yönünde çaba gösteriyoruz.”

Kaynak: Dış Haberler

