"Ben, satıştan vazgeçtim!.."

Abdüllatif Uyan
Abdullah bin Mübârek hazretleri Şam'a giderken yol kenarında ölü bir merkep gördü.

Biri de ağlıyordu!

Adama yaklaşıp; “Niçin ağlıyorsun?" diye sordu.

Adamcağız;

"Ben fakîrim. Bunu üç yüz dirheme almıştım, ama öldü, ne yapacağım diye ağlıyorum" dedi.

İbni Mübârek, ona;

"Ben buna beş yüz dirhem veririm kabul mü?" buyurdu.

Fakîr çok sevinip;

"Kabul" deyince, fakîre beş yüz dirhem verip yoluna devam etti. Fakîr, o gece rüyâsında mahşer meydanını gördü. Baktı ki, yeşillikler içinde, her tarafı altın ve yâkutlarla süslü bir merkep var.

Bir melek de;

"Bu kiminse, ona müjdeler olsun!" diye nidâ ediyordu.

Bu, kendi merkebiydi.

O meleğe;

“Bu merkep benim” dedi.

Melek; "Senindi ama öldüğüne sabredemediğin için başkasının oldu. Bak, üstünde ne yazıyor?" dedi.

Fakîr baktı.

“Bu, Abdullah bin Mübârek’in bineğidir" yazıyordu üzerinde.

O anda uyandı.

İbni Mübârek hazretlerini arayıp buldu ve kendisine;

"Ben, dünkü satıştan vazgeçtim" dedi.

İbni Mübârek de;

"Ben de vazgeçtim ve bu beş yüz dirhemi de sana hediye ettim" buyurdu.

