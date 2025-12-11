İhlas Haber Ajansı
Göz gözü görmüyor! Tipi bir anda bastırdı, sürücüler yolda kaldı
Ardahan'da aniden bastıran kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Ardahan kent genelinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde yer yer hızını artırarak tipiye dönüştü.
Ardahan-Artvin karayolundaki Sahara Geçidi ve Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkilerinde gece saatlerinde etkisini sürdüren fırtına ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Araç sürücüleri, özellikle yüksek kesimlerde güçlükle ilerliyor.
