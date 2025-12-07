Türkiye’nin farklı noktalarında etkisin gösteren sağanak yağış, sis ve kar yağışının ardından bir ilde daha uçak seferleri iptal edildi. Kars’ın ardından Hakkari’de de Yüksekova-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Meteoroloji’nin günler öncesinden uyarılar yaptığı kentlerde yağışlar etkisini gösterdi. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gün boyu şiddetli yağış etkisini gösterdi.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Yağışların ardından etkisini gösteren sis ise görüş mesafesini düşürerek ulaşımda aksamalara neden oldu. Aralıksız devam eden yağış sebebiyle kentte uçak seferleri iptal edildi.

Sağanak yağış kentte hayatı felç etti

Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Yüksekova-İstanbul seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Uçak seferleri iptal edildi

KARS’TA DA ULAŞIMA ENGEL

Öte yandan uçak seferlerinin iptal edildiği bir diğer il de Kars olmuştu. Sis nedeniyle Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferlerini yapacak uçuşlar iptal olurken, İstanbul Sabiha Gökçen-Kars seferini yapan 2 uçağa ise yakın şehirlere yönlendirme yapılmıştı.

Kars’ta yoğun sis ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Kars-Göle-Ardahan karayolunda etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatmıştı.

