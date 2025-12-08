Özgür Özel, A Takımı’nı seçti. Yeni MYK ile birlikte CHP, paralel yönetime geçti. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde İmamoğlu’nun istediği isimler çalışacak. Eğitim, sağlık, ulaştırma ve turizm ‘Gölge Kabine’ye bırakıldı.

HABER MERKEZİ - Hafta sonu yeni Merkez Yürütme Kurulunu (MYK) belirleyen CHP’de paralel yönetim başlıyor. Partinin klasik MYK yapısına ek olarak tüzük değişikliğiyle kurumsallaştırılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi merkezli yeni bir yönetim mekanizması önümüzdeki hafta faaliyete geçecek.

İMAMOĞLU’NUN ETKİNLİĞİ ARTACAK

Aday ofisine bağlı çalışacak ve Genel Merkeze paralel olarak faaliyet gösterecek ‘Gölge Kabine’ ile birlikte CHP’de çift başlılık yaşanacağı, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun parti üzerindeki etkinliğinin artacağı belirtiliyor.

Ankara’da Üsküp Caddesi’nde bulunan ve daha önce yalnızca iki katı tahsis edilen Bülent Ecevit Yerleşkesinin tamamı aday ofisine verilecek. Yerleşkede bulunan parti okulunun ise Genel Merkeze taşınacağı ifade ediliyor.

‘Gölge Kabine’de sadece “gölge bakanlar” değil, “gölge bakan yardımcıları” da olacak. Özgür Özel’in yeni MYK’da yer vermediği Suat Özçağdaş, Yalçın Karatepe, Pınar Uzun Okakın, Gülşah Deniz Atalar, Sevgi Kılıç, Deniz Yücel, Gamze Taşcıer, Aylin Nazlıaka, Zeliha Aksaz Şahbaz, Murat Bakan, Erhan Âdem ve Necati Yağcı arasından bazı isimlerin aday ofisinde görevlendirileceği belirtiliyor.

Her başlıkta 7-8 kişilik çalışma ekipleri kurulması planlanırken, sağlık, kadın, gençlik, eğitim, ulaştırma ve kültür-turizm gibi alanların politika üretimi Genel Merkez’den alınarak aday ofisine bağlandı. Gölge kabinede görev alacak isimlerin 13 veya 15 Aralık’ta açıklanması beklenirken, CHP lideri Özgür Özel, bir hafta aday ofisinde Gölge Kabine’yi toplayacak, bir hafta ise MYK toplantısına başkanlık edecek.

