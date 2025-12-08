Katar’da düzenlenen 23. Doha Forum’una katılan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Tel Aviv’in işgal politikasına tepki gösterdi.

Ülkeyi yeniden inşa ettikleri geçiş sürecinde karşı karşıya oldukları problemlerden birinin İsrail olduğunu vurgulayan Şeybani “İsrail, topraklarımızdan çekilmeden bir anlaşma olmayacak. Bizim iç işlerimize müdahale etmeyi, bazı mezhep ve unsurların hareketleri üzerine bahis oynamayı bırakmalılar. Suriye, ‘Orta Doğu’daki tek demokrasi’ iddiasında bulunan İsrail’den çok daha olgun bir yaklaşım sergiliyor. Onlardan daha diplomatik ve daha mantıklı davranıyoruz” dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ‘İbrahim Anlaşmaları’na katılmayı reddetmiş, soykırımcılar ile doğrudan müzakerelere girmeyeceklerini açıklamıştı.

