Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı'nın otobüsünün Bursa'da taşlı saldırıya uğraması nedeniyle açıklama yayımladı. Sarı kırmızılılar, eski kaptanları Göksenin Köksal'ı takım bench'ine ve yöneticilere ettiği küfürlerden dolayı Türkiye Basketbol Federasyonu'na şikayet edeceklerini duyurdu.

Galatasaray Kulübü, Erkek Basketbol Takımı'nın otobüsünün Bursa'da taşlı saldırıya uğraması sonrası açıklama yayımlayarak tepki gösterdi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı

GÖKSENİN KÖKSAL'A TEPKİ

Sarı kırmızılı kulüpten eski kaptanları Göksenin Köksal'a ilişkin yapılan açıklamada, "Maçın sonuna doğru takımımızın bench'ine ve yöneticilerimize ağır küfürler eden, maçtan sonra da "Galatasaray benim yuvam" diye açıklama yapan eski Galatasaray kaptanı, şimdi Bursaspor oyuncusu Göksenin Köksal ile ilgili tüm girişimler Türkiye Basketbol Federasyonu nezdinde yapılacaktır!" denildi.

"SPORCULARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATILMIŞTIR"

Takım otobüsünün taşlanmasına dair açıklamalarını sürdüren Galatasaray Kulübü, "Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki; Galatasaray efsaneleri bu şanlı formayı sadece giydiklerinde değil, çıkardıkları zaman gösterdikleri tavırlarla efsane olmuşlardır. Ayrıca maç sonrası takım otobüsümüz salon çıkışında taşlanmış, sporcularımızın can güvenliği tehlikeye atılmıştır. Bu saldırılar yalnızca Galatasaray'a değil, Türk sporunun saygınlığına yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası