Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüs, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bursaspor Basketbol ile deplasmanda oynanan maçın ardından taşlı saldırıya uğradı.

Galatasaray Kulübü, Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğradığını açıkladı.

Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, "Bu akşam oynadığımız Bursaspor Basketbol karşılaşması sonrası kafilemizi taşıyan otobüs dönüş yolunda bir grup tarafından taşlı saldırıya uğramıştır. Takımımız otobüs değişimi sonrası İstanbul’a doğru yoluna devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Galatasaray takım otobüsü

