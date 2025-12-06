Bursaspor, Galatasaray'ı uzatmalarda devirdi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bursaspor Basketbol, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i uzatmalara giden maçta 91-87 yendi.
Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Musa Kazım Çetin
Bursaspor Basketbol: Childress 24, Göksenin Köksal 4, Konontsuk 16, Crawford 17, King 9, Parsons 4, Nnoko 7, Borsa Satır, Berk Akın, Delaurier 10,
Galatasaray MCT Technic: Cummings 21, White Jr 10, Mccollum 18, Can Korkmaz 9, Meeks 12, Robinson 8, Buğrahan Tuncer 2, Gillespie, Rıdvan Öncel, Bishop 2, Muhsin Yaşar 5
1. Periyot: 29-23
Devre: 52-49
3. Periyot: 66-62
Normal süre: 77-77
5 faulle çıkanlar: 34.58 Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic), 37.21 Delaurier (Bursaspor Basketbol)