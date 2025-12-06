Kerem Demirbay, Galatasarayı tribünden izledi: Maç sonu sözleri tartışma çıkardı Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay, eski takımı Galatasaray'ın sahasında Samsunspor ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Deneyimli futbolcunun, 3-2 sonuçlanan maç sonu sarf ettiği sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Victor Osimhen iki golle galibiyetin mimarı oldu ALİ SAMİ YEN'DE GOL DÜELLOSU Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Samsunspor karşısında Victor Osimhen (2) ve Leroy Sane'nin golleriyle sonuca gitti. Tredyon Süper Lig'de 15'inci haftanın açılış mücadelesini 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, 36 puana ulaştı ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi.

Kerem Demirbay TRİBÜNDE SÜRPRİZ İSİM Alman ekibi Bayer Leverkusen'den Ağustos 2023'te 3,7 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olan ve iki sezon sarı-kırmızılı forma altında mücadele eden Kerem Demirbay da karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında yer aldı.

Kerem Demirbay, Eyüpspor'un başarısı için mücadele ediyor Geçtiğimiz temmuz ayında Eyüpspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcu, tartışmalı penaltı pozisyonuyla çok konuşulan karşılaşma sonrası kendisine yöneltilen sorulara dikkat çeken cevaplar verdi.

'Galatasaray özlenmez mi?' itirafı "ŞÜKÜR YENDİK" Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün "Nasıl maçtı?" sorusunu "Şükür yendik" şeklinde cevaplayan Kerem Demirbay, "Galatasaray’ı özledin mi?" sorusu üzerine ise "Galatasaray özlenmez mi?" ifadelerini kullandı.

Kerem Demirbay, Galatasaray'da 7 gol attı SOSYAL MEDYADA GÜNDEM Galatasaray kariyerinde 76 resmi maça çıkan ve 7 gol, 10 asistlik skor katkısı veren tecrübeli orta saha oyuncusu, maç sonu açıklamalarıyla adından söz ettirdi. Demirbay, sosyal medyada bazı taraftarlar tarafından eleştirildi.

'Dayı' lakaplı oyuncu, Türkiye'de 4 kupa kazandı İKİ YILDA BAMBAŞKA GÖRÜNTÜ Sarı-kırmızılı taraftarların 'Dayı' lakabı taktığı futbolcu, Süper Lig'de 2, TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er şampiyonluk yaşadı. İlk sezonunda orta sahada Lucas Torreira ile yakaladığı uyumla dikkat çeken Dedmirbay, ikinci yılında ise fazla forma şansı bulamadı.

Editör:GÖKHAN KARATAŞ

