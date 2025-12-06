Kerem Demirbay, Galatasaray'ı tribünden izledi: Maç sonu sözleri tartışma çıkardı
Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay, eski takımı Galatasaray'ın sahasında Samsunspor ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Deneyimli futbolcunun, 3-2 sonuçlanan maç sonu sarf ettiği sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
ALİ SAMİ YEN'DE GOL DÜELLOSU
Galatasaray, RAMS Park'ta ağırladığı Samsunspor karşısında Victor Osimhen (2) ve Leroy Sane'nin golleriyle sonuca gitti. Tredyon Süper Lig'de 15'inci haftanın açılış mücadelesini 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, 36 puana ulaştı ve haftayı lider tamamlamayı garantiledi.
TRİBÜNDE SÜRPRİZ İSİM
Alman ekibi Bayer Leverkusen'den Ağustos 2023'te 3,7 milyon euro bonservis karşılığında Galatasaray'a transfer olan ve iki sezon sarı-kırmızılı forma altında mücadele eden Kerem Demirbay da karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında yer aldı.
Geçtiğimiz temmuz ayında Eyüpspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcu, tartışmalı penaltı pozisyonuyla çok konuşulan karşılaşma sonrası kendisine yöneltilen sorulara dikkat çeken cevaplar verdi.
"ŞÜKÜR YENDİK"
Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün "Nasıl maçtı?" sorusunu "Şükür yendik" şeklinde cevaplayan Kerem Demirbay, "Galatasaray’ı özledin mi?" sorusu üzerine ise "Galatasaray özlenmez mi?" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM
Galatasaray kariyerinde 76 resmi maça çıkan ve 7 gol, 10 asistlik skor katkısı veren tecrübeli orta saha oyuncusu, maç sonu açıklamalarıyla adından söz ettirdi. Demirbay, sosyal medyada bazı taraftarlar tarafından eleştirildi.
İKİ YILDA BAMBAŞKA GÖRÜNTÜ
Sarı-kırmızılı taraftarların 'Dayı' lakabı taktığı futbolcu, Süper Lig'de 2, TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er şampiyonluk yaşadı. İlk sezonunda orta sahada Lucas Torreira ile yakaladığı uyumla dikkat çeken Dedmirbay, ikinci yılında ise fazla forma şansı bulamadı.