Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki 50. Yıl Ortaokulu'nda 38 yıl boyunca özveriyle görev yapan Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Cafer Akar, emekliliğe ayrılması nedeniyle öğrencileri ve meslektaşları tarafından anlamlı bir törenle uğurlandı. Okul Müdürü'nün çiçek ve plaket takdiminin ardından Cafer öğretmen koridora çıktığında, öğrenciler koridor ve merdiven boyunca sıralanarak öğretmenlerini alkışlarla uğurladı ve "Güle güle öğretmenim" yazılı pankart açtı. Emekliliğin mutluluğu ve burukluğunu aynı anda yaşadığını belirten 65 yaşındaki öğretmen Akar, öğrencilerine başarılar dileyerek duygusal anlarla okuluna veda etti.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

