Hamilelikte annenin beslenmesinin ve maruz kaldığı çevresel faktörlerin bebeğin sağlığı üzerinde önemli rol oynadığı biliniyor. Nature dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada ise, hamilelik sürecinde maruz kalınan bazı 'kokuların', bebeğin obezite riskini artırabileceği ortaya koyuldu.

Hamilelik sürecinde annenin dengeli ve sağlıklı beslenmesinin bebeğin sağlığı üzerinde de büyük bir etkisi olduğu biliniyor. Nature dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada ise dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

Max Planck Metabolizma Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanlarının araştırmalarına göre, hamilelik döneminde yağlı yiyeceklerin ‘kokusuna maruz kalmak’, bebeğin obezite riskini artırabiliyor.

Anne adayları dikkat! Bu yiyeceklerin sadece kokusu bile bebeğin obez olmasına yol açabilir

ANNELERDE DEĞİŞİKLİK OLMADI AMA…

Bilim insanları, gebe fareleri yağ oranı düşük fakat pastırma aromasıyla zenginleştirilmiş bir menüyle besledi. Annelerin metabolizmasında herhangi bir değişiklik görülmezken, yavruların obeziteye, insülin direncine ve tip 2 diyabet belirtilerine daha yatkın olduğu tespit edildi.

Bulgular, anne karnında ve emzirme döneminde yüksek yağlı yiyeceklerin kokusuna maruz kalmanın tek başına bu etkiyi oluşturabildiğini ortaya koydu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR YASAM Günde 3 fincan kahve hem diyabet hem Alzheimer riskini azaltıyor

SADECE FİZİKSEL DEĞİL, BEYİN GELİŞİMİ ÜZERİNDE DE ETKİLİ

Araştırma ayrıca kokuların sadece fiziksel değil, beyin gelişimi üzerinde de etkili olduğunu gösterdi. Açlık ve metabolizmayı yöneten nöronlar ile dopamin sisteminin, yağlı yiyecek kokularından etkilenerek yeni doğan farelerde obez bireylerin beyin yapısına benzer değişiklikler oluşturduğu belirlendi.

Çalışmanın baş araştırmacısı Sophie Steculorum, şimdiye kadar odağın yalnızca anne sağlığı ve yüksek yağlı beslenmenin etkileri üzerine olduğunu hatırlatarak, “Sonuçlarımız, fetüs ve yenidoğanların maruz kaldığı kokuların, annelerinin sağlığından bağımsız olarak uzun vadeli sağlıklarını etkileyebileceğini gösteriyor,” dedi.

Anne adayları dikkat! Bu yiyeceklerin sadece kokusu bile bebeğin obez olmasına yol açabilir

KOKUSU BİLE RİSK FAKTÖRÜ OLABİLİR

Önceki araştırmalar, kilolu annelerin çocuklarında obezite riskinin arttığını doğruluyordu; ancak bu çalışmaya göre yalnızca yağlı yiyeceklerin kokusu bile risk faktörü olabilir. Üstelik anne fareler aromalı kokulara ek olarak yağlı yiyecekleri de tükettiğinde risk daha da yükseldi. Çalışma hayvanlar üzerinde yapılsa da, uzmanlar bulguların fetal sağlık konusundaki anlayışı genişletebileceğini belirtiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası