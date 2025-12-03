Bir zam bir indirim haberleriyle gündeme gelen akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaza zam geliyor. İşte detaylar...

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son dönemde peş peşe gelen zamların yerini indirimler almıştı. Ancak akaryakıttaki indirim rüzgarı kısa sürdü. Bu gece yarısından itibaren otogaza zam geliyor.

PEŞ PEŞE ZAMLAR YERİNİ İNDİRİM RÜZGARINA BIRAKMIŞTI

Motorine 25 Ekim'de 3 lira 4 kuruş, 7 Kasım'da 2 lira 7 kuruş, bezine ise 15 Kasım tarihinde 1 lira 14 kuruş, 21 Kasım'da 1 lira 84 kuruş zam gelmişti.

25 Kasım tarihinde akaryakıttaki zam furyası sona ermiş motorinin litresi 2 lira 44 kuruş ucuzlamıştı. 28 Kasım tarihinde de benzine 73 kuruş, motorine ise 2 lira 11 kuruş indirim gelmişti.

İndirim rüzgarı kısa sürdü! Akaryakıta zam geliyor

OTOGAZIN LİTRESİ 28 LİRAYA ÇIKACAK

Şimdi ise otogazın fiyatında değişiklik oluyor 4 Aralık tarihinden itibaren otogazın litresi 70 kuruş artacak. Zammın ardından otogazın litresi 28 lira seviyesine çıkacak.

3 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 54.33 55.03 27.71 İstanbul Anadolu 54.18 54.88 27.08 Ankara 55.19 56.06 27.60 İzmir 55.51 56.38 27.53

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

