Göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Uğur Ünsal, hızlı ve kontrolsüz kilo kaybının yalnızca estetik değişimlere değil, göz sağlığında geçici dalgalanmalara ve yüzey problemlerine de yol açabileceği uyarısında bulundu.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Uğur Ünsal, kontrolsüz ve hızlı kilo kaybının yalnızca estetik değişimlere değil, aynı zamanda görme kalitesinde geçici dalgalanmalara ve göz yüzeyi problemlerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Obezite tedavisinde son yıllarda yaygınlaşan yeni nesil zayıflama iğneleri (GLP-1 agonistleri), kilo kontrolünde etkili sonuçlar sunarken vücutta beklenmeyen bazı değişimleri de beraberinde getirebileceğini söyleyen Doç. Dr. Ünsal, “Hızlı kilo verme sürecinde vücut, enerji ihtiyacını karşılamak için yağ depolarını hızla kullanmaya başlar. Bu süreçte yüz bölgesindeki yağ dokularının da azalması, özellikle göz çevresinde belirgin değişimlere neden olabilir” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası