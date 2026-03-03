Zayıflama iğneleri gözleri de etkiliyor
Göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Uğur Ünsal, hızlı ve kontrolsüz kilo kaybının yalnızca estetik değişimlere değil, göz sağlığında geçici dalgalanmalara ve yüzey problemlerine de yol açabileceği uyarısında bulundu.
- Hızlı ve kontrolsüz kilo kaybı, göz sağlığını olumsuz etkileyebilir.
- Bu durum, görme kalitesinde geçici dalgalanmalar ve göz yüzeyi problemlerine yol açabilir.
- Yeni nesil zayıflama iğneleri (GLP-1 agonistleri) gibi yöntemlerle tetiklenen hızlı kilo verme süreçleri risk taşıyor.
- Hızlı kilo verme sürecinde yüzdeki yağ dokusunun azalması, göz çevresinde belirgin değişimlere neden olabilir.
ZİYNETİ KOCABIYIK - Göz hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Uğur Ünsal, kontrolsüz ve hızlı kilo kaybının yalnızca estetik değişimlere değil, aynı zamanda görme kalitesinde geçici dalgalanmalara ve göz yüzeyi problemlerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Obezite tedavisinde son yıllarda yaygınlaşan yeni nesil zayıflama iğneleri (GLP-1 agonistleri), kilo kontrolünde etkili sonuçlar sunarken vücutta beklenmeyen bazı değişimleri de beraberinde getirebileceğini söyleyen Doç. Dr. Ünsal, “Hızlı kilo verme sürecinde vücut, enerji ihtiyacını karşılamak için yağ depolarını hızla kullanmaya başlar. Bu süreçte yüz bölgesindeki yağ dokularının da azalması, özellikle göz çevresinde belirgin değişimlere neden olabilir” dedi.