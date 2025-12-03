5 AYLIK ENFLASYON NE KADAR? Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında 3,23, ekim ayında ise 2,55 artmıştı. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR? SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı 2025'in ikinci yarısındaki enflasyona göre, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı formülü ile zam alacak.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 5 aylık enflasyona göre SGK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 11,21, memur ve memur emeklileri ise yüzde 17,56'lık zammı şimdiden garantiledi.

MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI Peki yüzde 17,56'lık zamma göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI NE KADAR OLACAK? ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Şube müdürü (Üni. mezunu) 1/4 76.659 TL 90.120 TL

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK? ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Öğretmen 1/4 61.146 TL 71.883 TL

BAŞKOMİSER MAAŞI NE KADAR OLACAK? ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Başkomiser 3/1 74.490 TL 87.570 TL

POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK? ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Polis memuru 8/1 68.084 TL 80.039 TL

UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLACAK? ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Uzman Doktor 1/4 126.119 TL 148.265 TL

HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLACAK? ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Hemşire (Üni. mezunu) 1/4 61.759 TL 72.603 TL

MÜHENDİS MAAŞI NE KADAR OLACAK? ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Mühendis 1/4 78.200 TL 91.931 TL

TEKNİSYEN MAAŞI NE KADAR OLACAK? ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Teknisyen (Lise mezunu) 11/1 54.547 64.125 TL

PROFESÖR MAAŞI NE KADAR OLACAK? ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Profesör 1/4 111.348 142.161 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Araştırma Görevlisi 7/1 73.792 TL 86.748 TL

VAİZ MAAŞI NE KADAR OLACAK? ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Vaiz 1/4 63.916 75.139 TL

AVUKAT MAAŞI NE KADAR OLACAK? ÜNVAN DERECE MEVCUT MAAŞ ZAMLI MAAŞ Avukat 1/4 73.515 86.424 TL

