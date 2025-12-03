Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04, eylül ayında 3,23, ekim ayında ise 2,55 artmıştı. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı 2025'in ikinci yarısındaki enflasyona göre, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı + enflasyon farkı formülü ile zam alacak.
5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI
5 aylık enflasyona göre SGK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 11,21, memur ve memur emeklileri ise yüzde 17,56'lık zammı şimdiden garantiledi.
MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Peki yüzde 17,56'lık zamma göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...
Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.