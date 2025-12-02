CHP lideri Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'na yakın olduğu iddiasıyla Parti Meclisi listesine almadığı isimlerden Berkay Gezgin, gündemden düşmüyor. CHP'li Gürsel Tekin geçmişte kendisi için yaptığı yakışıksız paylaşımı alıntılayarak Gezgin'e; "Sevgili evladım Berkay, siyasette yolunu kişiler değil, ilkeler belirler. Öfkeyle değil, akılla adım at" ifadeleriyle seslendi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen CHP 30. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.

Özel'in hazırladığı Parti Meclisi listesine 49 kişi yerini korurken, 32 yeni isme yer verilen listede 12 ismin de üstü çizilmiş oldu. Özel'in Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri partiden uzaklaştırmak istediği iddia edilirken, üzeri çizilen isimlerden biri de Berkay Gezgin oldu.

EĞİTİMİNİ BAHANE ETTİ

Ekrem İmamoğlu’nun seçim sloganı "Her şey çok güzel olacak" sözünün de sahibi olarak bilinen Berkay Gezgin, ilk açıklamasında kendi isteğiyle PM'ye girmediğini söyledi. Gezgin, "Üniversite eğitimime yoğun bir şekilde devam ettiğim için bu dönem Parti Meclisi üyeliğine başvurmadım. Sorumluluklarımı ön plana koyarak, eğitimimi tamamlayıp görevlerimi yerine getirmenin önemine inanıyorum." dedi.

"G.T" PAYLAŞIMINI HATIRLATTI

Gezgin birlik beraberlik mesajı verse de geçmişte yaptığı konuşma ve paylaşımlar gündemden düşmüyor... Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Gürsel Tekin'e yönelik skandal paylaşımlar yapan Gezgin'e; Tekin'den mesaj geldi.

Skandal paylaşımı unutmadı! Gürsel Tekin'den Berkay Gezgin'e bomba sözler

Resmi sosyal medya hesabından Gezgin'in kendisi için yaptığı yakışıksız paylaşımı alıntılayan Tekin; "Sevgili evladım Berkay, siyasette yolunu kişiler değil, ilkeler belirler. Öfkeyle değil, akılla adım at. Acele etme; sabırla, doğruyla yürüyen yorulmaz, yıpranmaz, büyür. Kalbini ve ilkelerini kaybetme, her zaman hatırla. #AbilikTavsiyesi" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası