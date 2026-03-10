İstanbul’da bir adliyede kâtip olarak çalışan M.A., sosyal medyada Halil Kızmaz isimli şahısla tanıştı. Arkadaşlığın kısa sürede ilişkiye dönüşmesi sonrası M.A. Kızmaz’ın 'yurt dışı yatırım siteleri aracılığı ile yüksek kazanç' vaadine kandı. Kızmaz'ın M.A. ile adliye odasında birlikte oldukları anları cep telefonu ile kaydedip genç kadını tehdit etmeye başladığı iddia edilince olay yargıya taşındı.

İstanbul'da bir adliyede kâtip olarak çalışan M.A., yaklaşık iki yıl önce sosyal medyada kendisini "Kenan" adıyla tanıtan Halil Kızmaz (34) ile tanıştı. Kızmaz, yurt dışı yatırım sitelerinde kazanç sağlayacağını söyleyerek M.A.'dan kısım kısım toplam 232 bin TL aldı. Bu süreçte ikili arasında duygusal bir ilişki de başladı. M.A. ile görev yaptığı adliyedeki bir odada birlikte olan Kızmaz'ın bu anları gizlice kayıt altına aldığı öne sürüldü.

Mağdur kadın M.A.

GENÇ KADINA ŞANTAJ

Sabah'ta yer alan habere göre M.A. bir süre sonra verdiği parayı geri alamayınca Kızmaz hakkında "dolandırıcılık" suçundan şikâyetçi oldu. Bunun üzerine şüphelinin, birlikte olduklarını iddia ettiği görüntülerle genç kadına şantaj yaptığı tespit edildi. Kızmaz'ın mesajlarında şikâyetin geri çekilmemesi halinde söz konusu kayıtları ailesine ve yakınlarına göndermekle tehdit ettiği öne sürüldü.

ŞANTAJDAN SABIKALI ÇIKTI

Savcılıkta ifade veren Halil Kızmaz, telefon hattının kendisine ait olduğunu kabul etti ancak mesajları hatırlamadığını söyledi. Aralarında duygusal ilişki olmadığını öne süren Kızmaz, telefonunda bulunduğu iddia edilen görüntülerdeki kişinin de kendisi olmadığını belirtti. Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianamede Kızmaz'ın daha önce de yine 'şantaj' suçundan ceza aldığı belirtilirken, şüphelinin "şantaj" suçundan cezalandırılması talebiyle dava açıldı.

