"Uzaylı" lakaplı şarkıcı Mustafa Topaloğlu, kendisine 'şarkıyı kısa kesmesi' uyarısında bulunan Onur isimli şahsa sinirlenip sahneyi terk etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

"Uzaylı" lakaplı şarkıcı Mustafa Topaloğlu, geçtiğimiz akşam sahnede yaşadığı beklenmedik bir olayla gündemde. Hayranlarıyla buluşan Topaloğlu, şarkıya başlamak üzere olduğu sırada ön sıralardan gelen bir uyarı üzerine sinir küpüne döndü.

"ŞARKIYI KISA TUTALIM" UYARISINA TEPKİ

Görüntülere göre Onur isimli şahıs, Topaloğlu'na şarkıya girmeden önce "Mustafa abi biraz kısa bağlarsak mutlu oluruz" şeklinde seslendi. Bu sözler sonrası öfkelenen şarkıcı, Onur isimli şahısla kısa bir diyalog yaşadı.

"ONUR İLK DEFA İSMİNİN DIŞINDA HAREKET ETTİN"

Topaloğlu, şarkıyı kısa kesmesinin istenmesinin ardından "Ne dedin sen Onur? İlk defa ismin dışında hareket ettin" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

SAHNEYİ TERK ETTİ

Yaşanan gerginliğin ardından Topaloğlu "Okumuyorum Onur" diyerek mikrofonu bıraktı ve sahneden indi. Yaşanan anlar konser alanındaki izleyiciler tarafından kaydedilirken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

