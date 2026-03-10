Seslendirdiği “Kabe’de Hacılar Hu Der Allah” ilahisiyle bir gecede geniş kitlelere ulaşan Celal Karatüre'nin "Ramazan ayındaki iftar programları için uçuk rakamlar istediği" söylentileri kısa sürede yayılmıştı. Celal Karatüre mavi tikli "X" hesabından 500 bin TL'yi bulan davet ücreti iddialarına cevap verdi.

"Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisiyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran Celal Karatüre son olarak Ramazan ayı ücret tarifesiyle adından söz ettirmişti. Ramazan ayında düzenlenen yardım amaçlı bir iftar programına davet edilen Karatüre'nin programa katılım için 300 bin TL talep ettiği, tanıtım amaçlı etkinlik ve programlar için ise, yaklaşık 500 bin TL istediği iddia edilmişti.



Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisiyle gündem olan Celal Karatüre’den 500 bin TL davet ücreti açıklaması

"X" HESABINDAN İDDİALARI YALANLADI

Celal Karatüre mavi tikli "X" hesabından söz konusu iddiaları yalanladı ve hukuki süreci başlatacaığını duyurdu. Karatüre açıklamasında şu ifadelere verdi:



"Son günlerde bazı basın ve sosyal medya mecralarında hakkımızda yer alan “Ramazan ayında davet edildiği yardım amaçlı iftar programı için 300.000 TL, tanıtım programları için ise 500.000 TL aldığı” yönündeki haberler tamamen asılsız, gerçek dışı ve iftiradan ibarettir.

Hiçbir kurum veya organizasyondan bu şekilde bir ücret almadık. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür yalan ve mesnetsiz haberleri kesin bir dille reddediyoruz.

Hakkımızda ortaya atılan bu iftira ve gerçek dışı iddialarla ilgili gerekli hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberle İlgili Daha Fazlası