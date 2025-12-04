Şarkıcı Mustafa Topaloğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşme, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken pek çok kullanıcıdan eleştiri aldı. Topaloğlu, gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozdu ve açıklama yaptı.

Yıllar boyunca ‘uzaylı’ lakabıyla tanınan ve özgün tarzıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Mustafa Topaloğlu, Bahçeli ile gerçekleştirdiği ziyaretinden bir kareye sosyal medyada yer verdi.

Paylaşımında, MHP lideriyle bir araya gelerek Türkiye’nin içinde bulunduğu süreçlere dair sohbet ettiklerini belirten şarkıcı, “Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettim. Kendisine samimi ve dostane sohbeti için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ancak paylaşım sonrası sosyal medyada art arda eleştiriler gelmeye başladı. Kullanıcıların sert yorumlarına kayıtsız kalmayan Topaloğlu, kısa süre içinde bir video yayınlayarak hakkındaki yorumlara cevap verdi.

“BEN YILLARDIR DEVLET BÜYÜKLERİMİZLE GÖRÜŞÜYORUM”

Topaloğlu, açıklamasında kendisine yöneltilen eleştirileri haksız bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Beni eleştiren güzel kardeşlerim… Beni çok iyi tanımıyorsunuz. Ben yıllardır devlet büyüklerimizle görüşüyorum, görüştüm. Rahmetli Turgut Özal, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit… Beni acımasızca eleştirdiniz. Sizlere 40 yıldır iyi dileklerde bulunan bir sanatçıyım. Beni karıştırmayın çok rica edeceğim. Eleştirirken biraz vicdanınıza danışın. Siz beni iyi tanımış olsaydınız çok üzülürdünüz.”

“ŞAHSIMDA HATA ARAMAK GÜNAHLARIN EN BÜYÜĞÜ OLUR”

Sanatçıların siyaset üstü bir konumda olduğunu vurgulayan Topaloğlu paylaşımındaki nota ise “Biz sanatçılar toplumun ortak sevgisiyiz. Şahsımda hata aramak günahların en büyüğü olur. Hepinize saygılıyım” diye yazdı.

