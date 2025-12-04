Ziraat Türkiye Kupası’nda eleme turu karşılaşmaları sürerken gözler grup aşamasının belirleneceği kura çekimine çevrildi. Kupada yer alacak takımların hangi gruplarda mücadele edeceği merakla takip ediliyor. Türkiye Kupası grup kuraları ne zaman çekilecek belli oldu!

Eleme turunda mücadele eden ekipler üst tura yükselmek için çaba verirken, Süper Lig’den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor grup aşamasına doğrudan katılacak takımlar arasında yer alıyor. Kupada 4. turun tamamlanmasıyla birlikte toplam 24 takım grup kura çekimi için hazır hale gelecek. Peki, Türkiye Kupası grup kuraları ne zaman çekilecek?

Ziraat Türkiye Kupası’nda eleme turlarının sonuna yaklaşılırken gözler grup kura çekiminde! Toplam 24 takımın mücadele edeceği grup aşaması öncesinde kura çekimi yarın yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kulüp temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek.

Organizasyon Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacakken A Spor tarafından da canlı olarak yayınlanacak.

